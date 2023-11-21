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Кисида дал указания быть в полной готовности из-за пуска спутника КНДР - РИА Новости, 21.11.2023
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02:56 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sputnik-1910707279.html
Кисида дал указания быть в полной готовности из-за пуска спутника КНДР
Кисида дал указания быть в полной готовности из-за пуска спутника КНДР - РИА Новости, 21.11.2023
Кисида дал указания быть в полной готовности из-за пуска спутника КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету-носитель с военным... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:56
2023-11-21T02:56
япония
сша
фумио кисида
южная корея
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету-носитель с военным спутником-шпионом, соответствующее заявление в ночь на вторник размещено на сайте канцелярии премьера. "Всем причастным министерствам кооперироваться в деле сбора, анализа и своевременного предоставления информации населению. Во взаимодействии с США, Южной Кореей и другими странами, настоятельно требовать от Северной Кореи отмены запуска. Быть в полной готовности к нештатным ситуациям", - говорится в сообщении. Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря. В частности, на сайте службы размещено сообщение о необходимости соблюдать меры безопасности в указанных районах "Желтого моря, Восточно-Китайского моря и восточной части острова Лусон в связи с запуском спутника с 00.00 часов 22 ноября до 00.00 часов 1 декабря". Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и в восточной части от Филиппин. Северная Корея пыталась запустить спутник-шпион 31 мая и 24 августа. В обоих случаях запуск состоялся в первый же день действия предупреждения, но также в обоих случаях закончился неудачей. Во время запуска в августе ракета пролетела над территорией самой южной японской префектуры Окинава.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
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япония, сша, фумио кисида, южная корея, в мире
Япония, США, Фумио Кисида, Южная Корея, В мире
Кисида дал указания быть в полной готовности из-за пуска спутника КНДР

Премьер Японии Кисида призвал к полной готовности из-за пуска спутника КНДР

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету-носитель с военным спутником-шпионом, соответствующее заявление в ночь на вторник размещено на сайте канцелярии премьера.
«
"Всем причастным министерствам кооперироваться в деле сбора, анализа и своевременного предоставления информации населению. Во взаимодействии с США, Южной Кореей и другими странами, настоятельно требовать от Северной Кореи отмены запуска. Быть в полной готовности к нештатным ситуациям", - говорится в сообщении.
Ранее служба безопасности на море Японии сообщила, что получила уведомление от Северной Кореи о запуске ракеты-носителя со спутником в интервале с 22 ноября по 1 декабря.
В частности, на сайте службы размещено сообщение о необходимости соблюдать меры безопасности в указанных районах "Желтого моря, Восточно-Китайского моря и восточной части острова Лусон в связи с запуском спутника с 00.00 часов 22 ноября до 00.00 часов 1 декабря".
Ожидается, что фрагменты ракеты упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии в двух точках к юго-западу от Северной Кореи в Желтом море и в восточной части от Филиппин.
Северная Корея пыталась запустить спутник-шпион 31 мая и 24 августа. В обоих случаях запуск состоялся в первый же день действия предупреждения, но также в обоих случаях закончился неудачей. Во время запуска в августе ракета пролетела над территорией самой южной японской префектуры Окинава.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
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ЯпонияСШАФумио КисидаЮжная КореяВ мире
 
 
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