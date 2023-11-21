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На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 21.11.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 военных ВСУ и 2 единиц техники противника, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:21
2023-11-21T15:21
2023-11-21T15:59
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 военных ВСУ и 2 единиц техники противника, сообщили во вторник в Минобороны России. "На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
МО: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных