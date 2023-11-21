https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910832091.html

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 21.11.2023

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 военных ВСУ и 2 единиц техники противника, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:21

2023-11-21T15:21

2023-11-21T15:59

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 25 военных ВСУ и 2 единиц техники противника, сообщили во вторник в Минобороны России. "На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, вооруженные силы украины