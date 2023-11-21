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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки - РИА Новости, 21.11.2023
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки
Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:17
2023-11-21T15:17
2023-11-21T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 75 военных и гаубицу Д-20