https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910831575.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки - РИА Новости, 21.11.2023

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки

Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:17

2023-11-21T15:17

2023-11-21T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)