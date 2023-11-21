Рейтинг@Mail.ru
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 21.11.2023 (обновлено: 15:24 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910831575.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки - РИА Новости, 21.11.2023
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки
Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:17
2023-11-21T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 75 военных за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении до 75 военных и гаубицу Д-20

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" нанесли поражение украинским подразделениям трех бригад на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 75 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала