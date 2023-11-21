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Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении

Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023

Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:13

2023-11-21T15:13

2023-11-21T15:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, добавили в МО РФ.

россия

донецкая народная республика

киев

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев