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Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:13
2023-11-21T15:13
2023-11-21T15:18
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безопасность
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении
МО: ВС РФ отразили две атаки на Донецком направлении, Киев потерял 245 военных