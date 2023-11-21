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Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 21.11.2023 (обновлено: 15:18 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/spetsoperatsiya-1910829515.html
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.11.2023
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:13
2023-11-21T15:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, добавили в МО РФ.
россия
донецкая народная республика
киев
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев
Киев потерял до 245 военных на Донецком направлении

МО: ВС РФ отразили две атаки на Донецком направлении, Киев потерял 245 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Донецком направлении отразили две атаки украинских войск, потери противника составили до 245 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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