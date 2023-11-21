Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В День Пермского региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 28 ноября Пермский театр оперы и балета представит балетный перформанс, Пермский "Театр-Театр" - концертную программу, театр "немхат" покажет на колесе обозрения саунд-спектакль "Слегка касаться земли", сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса "Пермь 300". "Дягилевский фестиваль, аудиоспектакль на колесе обозрения, академический "Театр-Театр", театр Оперы и балета, театр "немхат", театральный перформанс на автомобилях "Москвич", иммерсивный научный спектакль на монорельсе, балет и фольклор, цифровое искусство и моушн-дизайн, опера и театр, световые и лазерное медиашоу, сублимированная кухня и роботы – 28 ноября Международная выставка-форум "Россия" представляет москвичам уникальный шанс посмотреть известные театральные и музыкальные коллективы: на девяти площадках ВДНХ пройдет День региона Пермского края", - говорится в сообщении. Откроет программу иммерсивный выставочный проект "Рассмотреть настоящее". В Зоне культурных проектов ВДНХ можно будет увидеть балетный перформанс одного из старейших музыкальных театров России Пермского театра оперы и балета - с лазерными, световыми и медиаинсталляциями, генерирующими контент в моменте перформанса, а также послушать концертную программу от Пермского "Театра-Театра". Кроме того, все желающие смогут посетить акустический камерный концерт "К реке" на коми-пермяцких инструментах от театральной компании "немхат". На колесе обозрения ВДНХ состоится саунд-спектакль "Слегка касаться земли" театра "немхат". В Музее Транспорта Москвы пройдет шоу "Сайт-специфик". В сценографической инсталляции "Машина времени" выступят известные "культурные бренды" – Дягилевский фестиваль, Пермская опера, "Театр-Театр", "немхат". На Главной сцене ВДНХ состоится уникальное аудиовизуальное медиашоу нового формата "Пермское море", соединяющее в себе современную электронную музыку, световой дизайн и визуальные образы. Здесь же состоится премьера клипа DJ Smash "Любимый край". Экспериментальный культурный проект "театр+наука" представит иммерсивный спектакль на поездах монорельса вокруг ВДНХ, в них пройдут перформативные лекции по археологии, медицине, географии.
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В День Пермского региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 28 ноября Пермский театр оперы и балета представит балетный перформанс, Пермский "Театр-Театр" - концертную программу, театр "немхат" покажет на колесе обозрения саунд-спектакль "Слегка касаться земли", сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса "Пермь 300".
"Дягилевский фестиваль, аудиоспектакль на колесе обозрения, академический "Театр-Театр", театр Оперы и балета, театр "немхат", театральный перформанс на автомобилях "Москвич", иммерсивный научный спектакль на монорельсе, балет и фольклор, цифровое искусство и моушн-дизайн, опера и театр, световые и лазерное медиашоу, сублимированная кухня и роботы – 28 ноября Международная выставка-форум "Россия" представляет москвичам уникальный шанс посмотреть известные театральные и музыкальные коллективы: на девяти площадках ВДНХ пройдет День региона Пермского края", - говорится в сообщении.
Откроет программу иммерсивный выставочный проект "Рассмотреть настоящее". В Зоне культурных проектов ВДНХ можно будет увидеть балетный перформанс одного из старейших музыкальных театров России Пермского театра оперы и балета - с лазерными, световыми и медиаинсталляциями, генерирующими контент в моменте перформанса, а также послушать концертную программу от Пермского "Театра-Театра".
Кроме того, все желающие смогут посетить акустический камерный концерт "К реке" на коми-пермяцких инструментах от театральной компании "немхат". На колесе обозрения ВДНХ состоится саунд-спектакль "Слегка касаться земли" театра "немхат".
В Музее Транспорта Москвы пройдет шоу "Сайт-специфик". В сценографической инсталляции "Машина времени" выступят известные "культурные бренды" – Дягилевский фестиваль, Пермская опера, "Театр-Театр", "немхат".
На Главной сцене ВДНХ состоится уникальное аудиовизуальное медиашоу нового формата "Пермское море", соединяющее в себе современную электронную музыку, световой дизайн и визуальные образы. Здесь же состоится премьера клипа DJ Smash "Любимый край".
Экспериментальный культурный проект "театр+наука" представит иммерсивный спектакль на поездах монорельса вокруг ВДНХ, в них пройдут перформативные лекции по археологии, медицине, географии.
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