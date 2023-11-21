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Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ - РИА Новости, 21.11.2023
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20:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/spektakl-1910910635.html
Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ
Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ - РИА Новости, 21.11.2023
Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ
В День Пермского региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 28 ноября Пермский театр оперы и балета представит балетный... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:03
2023-11-21T20:03
выставка-форум "россия"
москва
россия
общество
выставка-форум "россия"
пермский театр оперы и балета
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В День Пермского региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 28 ноября Пермский театр оперы и балета представит балетный перформанс, Пермский "Театр-Театр" - концертную программу, театр "немхат" покажет на колесе обозрения саунд-спектакль "Слегка касаться земли", сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса "Пермь 300". "Дягилевский фестиваль, аудиоспектакль на колесе обозрения, академический "Театр-Театр", театр Оперы и балета, театр "немхат", театральный перформанс на автомобилях "Москвич", иммерсивный научный спектакль на монорельсе, балет и фольклор, цифровое искусство и моушн-дизайн, опера и театр, световые и лазерное медиашоу, сублимированная кухня и роботы – 28 ноября Международная выставка-форум "Россия" представляет москвичам уникальный шанс посмотреть известные театральные и музыкальные коллективы: на девяти площадках ВДНХ пройдет День региона Пермского края", - говорится в сообщении. Откроет программу иммерсивный выставочный проект "Рассмотреть настоящее". В Зоне культурных проектов ВДНХ можно будет увидеть балетный перформанс одного из старейших музыкальных театров России Пермского театра оперы и балета - с лазерными, световыми и медиаинсталляциями, генерирующими контент в моменте перформанса, а также послушать концертную программу от Пермского "Театра-Театра". Кроме того, все желающие смогут посетить акустический камерный концерт "К реке" на коми-пермяцких инструментах от театральной компании "немхат". На колесе обозрения ВДНХ состоится саунд-спектакль "Слегка касаться земли" театра "немхат". В Музее Транспорта Москвы пройдет шоу "Сайт-специфик". В сценографической инсталляции "Машина времени" выступят известные "культурные бренды" – Дягилевский фестиваль, Пермская опера, "Театр-Театр", "немхат". На Главной сцене ВДНХ состоится уникальное аудиовизуальное медиашоу нового формата "Пермское море", соединяющее в себе современную электронную музыку, световой дизайн и визуальные образы. Здесь же состоится премьера клипа DJ Smash "Любимый край". Экспериментальный культурный проект "театр+наука" представит иммерсивный спектакль на поездах монорельса вокруг ВДНХ, в них пройдут перформативные лекции по археологии, медицине, географии.
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москва, россия, общество, выставка-форум "россия", пермский театр оперы и балета
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Общество, Выставка-форум "Россия", Пермский театр оперы и балета
Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на ВДНХ

Театр "немхат" представит саунд-спектакль на колесе обозрения на форуме на ВДНХ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колесо обозрения на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В День Пермского региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 28 ноября Пермский театр оперы и балета представит балетный перформанс, Пермский "Театр-Театр" - концертную программу, театр "немхат" покажет на колесе обозрения саунд-спектакль "Слегка касаться земли", сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса "Пермь 300".
"Дягилевский фестиваль, аудиоспектакль на колесе обозрения, академический "Театр-Театр", театр Оперы и балета, театр "немхат", театральный перформанс на автомобилях "Москвич", иммерсивный научный спектакль на монорельсе, балет и фольклор, цифровое искусство и моушн-дизайн, опера и театр, световые и лазерное медиашоу, сублимированная кухня и роботы – 28 ноября Международная выставка-форум "Россия" представляет москвичам уникальный шанс посмотреть известные театральные и музыкальные коллективы: на девяти площадках ВДНХ пройдет День региона Пермского края", - говорится в сообщении.
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Фигурист Илья Авербух и министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на Международной выставке-форуме Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на свадебной церемонии в традициях Иркутской области

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

Фольклорно-этнографический ансамбль Новая деревня, село Крестики Оконешниковского района Омской области

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
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На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

Гроссмейстер Сергей Карякин на Международной выставке-форуме Россия

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

Стенд Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Пауэрлифтер Михаил Шивляков на Международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более миллиона человек.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

Новосибирский робопес Коди Института интеллектуальной робототехники НГУ на Международной выставке-форуме Россия

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

Установка и украшение 90 Ёлок России на ВДНХ

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Концерт Евгения Маргулиса и Тимура Ведерникова Любимые песни поем вместе! на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Открытие Дня региона - презентация Омской области на Международной выставке-форуме Россия.

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
Откроет программу иммерсивный выставочный проект "Рассмотреть настоящее". В Зоне культурных проектов ВДНХ можно будет увидеть балетный перформанс одного из старейших музыкальных театров России Пермского театра оперы и балета - с лазерными, световыми и медиаинсталляциями, генерирующими контент в моменте перформанса, а также послушать концертную программу от Пермского "Театра-Театра".
Кроме того, все желающие смогут посетить акустический камерный концерт "К реке" на коми-пермяцких инструментах от театральной компании "немхат". На колесе обозрения ВДНХ состоится саунд-спектакль "Слегка касаться земли" театра "немхат".
В Музее Транспорта Москвы пройдет шоу "Сайт-специфик". В сценографической инсталляции "Машина времени" выступят известные "культурные бренды" – Дягилевский фестиваль, Пермская опера, "Театр-Театр", "немхат".
На Главной сцене ВДНХ состоится уникальное аудиовизуальное медиашоу нового формата "Пермское море", соединяющее в себе современную электронную музыку, световой дизайн и визуальные образы. Здесь же состоится премьера клипа DJ Smash "Любимый край".
Экспериментальный культурный проект "театр+наука" представит иммерсивный спектакль на поездах монорельса вокруг ВДНХ, в них пройдут перформативные лекции по археологии, медицине, географии.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме Россия
Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ
Вчера, 18:44
 
Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияОбществоВыставка-форум "Россия"Пермский театр оперы и балета
 
 
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