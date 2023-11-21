https://ria.ru/20231121/spektakl-1910894235.html
В России для Японии создали детский спектакль о жертвах Хиросимы и Нагасаки
В России для Японии создали детский спектакль о жертвах Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 21.11.2023
В России для Японии создали детский спектакль о жертвах Хиросимы и Нагасаки
Презентация японской версии посвященного трагедии Хиросимы и Нагасаки музыкально-хореографического спектакля "Ядерный щит" детского ансамбля песни и пляски... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:37
2023-11-21T18:37
2023-11-21T18:49
культура
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Презентация японской версии посвященного трагедии Хиросимы и Нагасаки музыкально-хореографического спектакля "Ядерный щит" детского ансамбля песни и пляски имени Локтева состоялась во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В спектакле через песни, танцевальные номера, музыку, кино- и фоторяд мозаично воссозданы фрагменты истории войны и мира. Юные артисты показали, как десятки тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки погибли 6 и 9 августа 1945 года в результате бесчеловечных американских атомных бомбардировок, мгновенно превратившись в радиоактивный пепел, а те, кто остался в живых, позже стали жертвами лучевой болезни.В центре спектакля – история японской девочки Садако Сасаки, жившей в Хиросиме. Во время взрыва атомной бомбы ей было два года. Спустя девять лет у нее развилась лейкемия, девочка оказалась обречена. Ее последней надеждой была японская легенда о том, что если смастерить тысячу бумажных журавликов, то сбудется заветное желание. Садако Сасаи во время своей болезни успела смастерить 1300 журавликов, но в октябре 1955 года девочка скончалась. Имя Садако Сасаи, как и бумажный журавлик, стали символом борьбы за мир и постоянным напоминанием о страшных последствиях ядерного взрыва. На японский язык спектакль перевели студенты Дипломатической академии МИД России. Это было сделано с целью напомнить, что США совершили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но сейчас Вашингтон фактически заставил власти Японии отказаться от своей истории: даже в ходе церемоний в память о жертвах бомбардировок официальный Токио давно не упоминает о том, кто совершил эти злодеяния в августе 1945 года. Старший преподаватель Дипломатической академии Мария Кириченко рассказала, какую огромную работу сделали студенты. "Ребята не спали ночами, работая над спектаклем", - призналась она. После завершения работы в ноябре спектакль будет выложен в интернете с целью транслирования простым японцам сопереживания жителей России атомным трагедиям в Хиросиме и Нагасаки. По мнению Кириченко, в японском обществе спектакль вызовет интерес еще и потому, что для японцев детские танцы – практически незнакомый "отдельный пласт культуры". Есть идея перевести спектакль на другие языки - китайский, арабский и хинди, чтобы еще больше людей в мире знали правду об атомной трагедии Японии, отметила Кириченко.
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хиросима (префектура), нагасаки (город), россия
Культура, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Россия
В России для Японии создали детский спектакль о жертвах Хиросимы и Нагасаки
В Москве представили детский спектакль на японском о жертвах Хиросимы и Нагасаки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Презентация японской версии посвященного трагедии Хиросимы и Нагасаки музыкально-хореографического спектакля "Ядерный щит" детского ансамбля песни и пляски имени Локтева состоялась во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В спектакле через песни, танцевальные номера, музыку, кино- и фоторяд мозаично воссозданы фрагменты истории войны и мира. Юные артисты показали, как десятки тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки погибли 6 и 9 августа 1945 года в результате бесчеловечных американских атомных бомбардировок, мгновенно превратившись в радиоактивный пепел, а те, кто остался в живых, позже стали жертвами лучевой болезни.
В центре спектакля – история японской девочки Садако Сасаки, жившей в Хиросиме. Во время взрыва атомной бомбы ей было два года. Спустя девять лет у нее развилась лейкемия, девочка оказалась обречена. Ее последней надеждой была японская легенда о том, что если смастерить тысячу бумажных журавликов, то сбудется заветное желание. Садако Сасаи во время своей болезни успела смастерить 1300 журавликов, но в октябре 1955 года девочка скончалась. Имя Садако Сасаи, как и бумажный журавлик, стали символом борьбы за мир и постоянным напоминанием о страшных последствиях ядерного взрыва.
На японский язык спектакль перевели студенты Дипломатической академии МИД России. Это было сделано с целью напомнить, что США
совершили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но сейчас Вашингтон
фактически заставил власти Японии отказаться от своей истории: даже в ходе церемоний в память о жертвах бомбардировок официальный Токио
давно не упоминает о том, кто совершил эти злодеяния в августе 1945 года.
Старший преподаватель Дипломатической академии Мария Кириченко рассказала, какую огромную работу сделали студенты. "Ребята не спали ночами, работая над спектаклем", - призналась она.
После завершения работы в ноябре спектакль будет выложен в интернете с целью транслирования простым японцам сопереживания жителей России атомным трагедиям в Хиросиме и Нагасаки. По мнению Кириченко, в японском обществе спектакль вызовет интерес еще и потому, что для японцев детские танцы – практически незнакомый "отдельный пласт культуры".
Есть идея перевести спектакль на другие языки - китайский, арабский и хинди, чтобы еще больше людей в мире знали правду об атомной трагедии Японии, отметила Кириченко.
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