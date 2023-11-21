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В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах

В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах - РИА Новости, 21.11.2023

В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах

В Сочи четырех заблудившихся подростков эвакуировали с горы Пикет, сообщила пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:17

2023-11-21T14:17

2023-11-21T15:14

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СОЧИ, 21 ноя — РИА Новости. В Сочи четырех заблудившихся подростков эвакуировали с горы Пикет, сообщила пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Telegram-канале."Вчера около 19 часов в спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что два молодых парня и две девушки заблудились на одном из склонов горы Пикет. Один из подростков догадался позвонить по экстренному номеру "112" и прислал спасателям геолокацию. Сотрудники МЧС быстро обнаружили компанию ребят — находились они на северном склоне горы", — говорится в заявлении.Отмечается, что школьники в ожидании помощи разожгли костер и пытались согреться. Спасатели прибыли на место ЧП, вывели подростков из леса и привезли на станцию, где их передали родителям."Всем спасенным — от 13 до 15 лет, они местные жители Сочи", — рассказали в ведомстве, уточнив, что медицинская помощь никому не потребовалась.Гора Пикет находится в Хостинском районе курорта на высоте более 600 метров.

https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html

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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество