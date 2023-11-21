Кирби оценил возможность отказа от технологий SpaceX из-за слов Маска
Кирби: глупо отказываться от инноваций SpaceX из-за "антисемитских" слов Маска
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что не в курсе планов по возможному отказу от технологий SpaceX после "антисемитских" заявлений владельца компании Илона Маска, по его словам, "глупо отказываться" от инноваций.
Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним так же, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм.
В ходе брифинга у представителя Белого дома спросили, планирует ли США отказаться от технологий SpaceX (в том числе Starlink) или заменить их после заявлений Маска.
"Я не знаю о каких-либо попытках сделать это", — сказал Кирби, напомнив, что Белый дом считает заявление Маска неуместным.
При этом он отметил, что от инновационных решений частного сектора "было бы глупо отказываться".