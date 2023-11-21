https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910936375.html

ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с Россией в БРИКС, заявил посол

ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с Россией в БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2023

ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с Россией в БРИКС, заявил посол

ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с РФ в БРИКС, заявил посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:02

2023-11-21T23:02

2023-11-21T23:02

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ОАЭ готовы к тесному сотрудничеству с РФ в БРИКС, заявил посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. "Объединенные Арабские Эмираты готовы к тесному сотрудничеству с Российской Федерацией и нашими партнерами среди стран-членов БРИКС", - сказал посол на приеме по случаю Национального дня ОАЭ. "Хотел бы также подчеркнуть регулярный обмен официальными визитами и участие в важнейших международных выставках и форумах, которые проводятся в обеих странах", - добавил посол.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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