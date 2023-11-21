https://ria.ru/20231121/solomin-1910849629.html

Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату

Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 21.11.2023

Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин переведен из реанимации в обычную палату отделения неврологии, сообщила РИА Новости директор театра... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:06

2023-11-21T16:06

2023-11-21T16:15

культура

театр

юрий соломин

малый театр

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин переведен из реанимации в обычную палату отделения неврологии, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. "Юрий Мефодьевич переведен в отделение неврологии… в обычную палату", - сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, юрий соломин, малый театр, москва