Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату
Малый театр: Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату неврологии
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин переведен из реанимации в обычную палату отделения неврологии, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября.
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"Юрий Мефодьевич переведен в отделение неврологии… в обычную палату", - сказала собеседница агентства.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.