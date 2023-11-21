Sputnik подписал первое соглашение о сотрудничестве с университетом Китая
© РИА Новости / Мария ДевахинаОнлайн-церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
Онлайн-церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало Меморандум о взаимопонимании с Китайским университетом связи – ведущим вузом КНР в области медиа и коммуникаций. Для Sputnik это первый документ о сотрудничестве с образовательным учреждением Китая.
В торжественной церемонии подписания, состоявшейся в онлайн-формате, приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи госпожа Чжун Даньдань.
© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
"Для нас огромная честь увидеть Университет связи КНР в числе наших международных партнеров. Я уверен, что нас ждет многолетняя совместная плодотворная работа, в которую специалисты университета внесут свой уникальный профессиональный вклад", – отметил Василий Пушков.
"Для меня большая честь подписать сегодня Меморандум о взаимопонимании с агентством Sputnik от имени Университета. Очень надеюсь, что данное соглашение станет хорошим началом сотрудничества между двумя сторонами, и в будущем мы сможем осуществлять взаимодействие в области подготовки молодых журналистов, проводить совместные исследования медиаиндустрии, а также сотрудничать в организации форумов, научных конференций и других мероприятий", – отметила Чжун Даньдань по итогам подписания.
© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Китайским университетом связи
В рамках Соглашения стороны договорились об обмене знаниями и опытом в области медиаисследований, а также об организации совместных форумов, круглых столов, студенческих семинаров и других образовательных и экспертных мероприятий.
Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.
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