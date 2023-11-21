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В Сочи прогнозируют смерчи - РИА Новости, 21.11.2023
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Туризм
 
18:04 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html
В Сочи прогнозируют смерчи
В Сочи прогнозируют смерчи - РИА Новости, 21.11.2023
В Сочи прогнозируют смерчи
Синоптики прогнозируют смерчи над морем от Магри до поселка Веселое в Адлерском районе Сочи в течение текущего дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:04
2023-11-21T18:04
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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют смерчи над морем от Магри до поселка Веселое в Адлерском районе Сочи в течение текущего дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории МО Сочи Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей), - говорится в сообщении. - До конца дня 21 ноября 2023 года на участке Магри – Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем". Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на курорте пасмурно, переменная облачность, температура воздуха опустилась с +17 до +9 градусов.
https://ria.ru/20231120/sochi-1910502215.html
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В Сочи прогнозируют смерчи

Смерчи прогнозируют в акватории Сочи в течение дня

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют смерчи над морем от Магри до поселка Веселое в Адлерском районе Сочи в течение текущего дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории МО Сочи Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей), - говорится в сообщении. - До конца дня 21 ноября 2023 года на участке Магри – Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем".
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на курорте пасмурно, переменная облачность, температура воздуха опустилась с +17 до +9 градусов.
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