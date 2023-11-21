https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html

В Сочи прогнозируют смерчи

В Сочи прогнозируют смерчи - РИА Новости, 21.11.2023

В Сочи прогнозируют смерчи

Синоптики прогнозируют смерчи над морем от Магри до поселка Веселое в Адлерском районе Сочи в течение текущего дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:04

2023-11-21T18:04

2023-11-21T18:04

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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют смерчи над морем от Магри до поселка Веселое в Адлерском районе Сочи в течение текущего дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории МО Сочи Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей), - говорится в сообщении. - До конца дня 21 ноября 2023 года на участке Магри – Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем". Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на курорте пасмурно, переменная облачность, температура воздуха опустилась с +17 до +9 градусов.

https://ria.ru/20231120/sochi-1910502215.html

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