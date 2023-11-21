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Горные курорты Сочи засыпало снегом - РИА Новости, 21.11.2023
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Туризм
 
17:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sochi-1910872562.html
Горные курорты Сочи засыпало снегом
Горные курорты Сочи засыпало снегом - РИА Новости, 21.11.2023
Горные курорты Сочи засыпало снегом
Ноябрьские показатели по количеству снежного покрова в высокогорье Сочи уже превышены, там выпало от 65 до 80 сантиметров снега, сообщили в пресс-службе горного РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:24
2023-11-21T17:24
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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Ноябрьские показатели по количеству снежного покрова в высокогорье Сочи уже превышены, там выпало от 65 до 80 сантиметров снега, сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор". "Вторая половина ноября на курорте "Роза Хутор" радует большим количеством осадков. По этому показателю уже превышена норма ноября. К настоящему времени в высотной зоне 1600-1800 метров выпало 335-356 миллиметров осадков (норма для всего ноября - 151-184 мм). Сейчас в пригребневой зоне курорта высота снежного покрова составляет 65-80 см, а на некоторых локальных подветренных участках приросты составляют до полутора метров", - рассказали в компании. Там отметили, что в понедельник для подготовки лыжных трасс впервые в этом сезоне использовались ратраки. Сейчас курорт находится в ожидании снегопада. Большое количество снега фиксируют на курорте "Красная Поляна". "На высоте выше двух тысяч метров снежный покров на данный момент превышает среднегодовой показатель на десять сантиметров. До конца недели ожидаются снегопады, и велика вероятность, что показатель еще превысит норму уже на несколько десятков сантиметров", - рассказали в пресс-службе компании, отмечая, что сезон катания при таком снегопаде могут открыть ранее запланированной даты. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Газпром", который находится на одном хребте с "Роза хутор" и "Красная Поляна", на склоне "Альпика", высота которого более тысячи метров, снег выпал лишь до 20 сантиметров, а для катания нужно минимум метр-полтора. В гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости уточнили, что снегопад ожидается только на вершинах гор, в предгорье Красной Поляны в ближайшие дни пройдет снег с дождем, погода будет теплой - от 12 до 14 градусов. Зимний сезон на горных курортах Сочи начинается 1 декабря, однако трассы для катания открываются в разные даты. На "Роза хутор" запланирован на 22 декабря, примерно в эти же даты начнут кататься на курорте "Газпром". В "Красной Поляне" открытие ожидается 15 декабря.
https://ria.ru/20231117/sochi-1910116976.html
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Горные курорты Сочи засыпало снегом

Количество выпавшего снега в Красной поляне превысило ноябрьские показатели

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Ноябрьские показатели по количеству снежного покрова в высокогорье Сочи уже превышены, там выпало от 65 до 80 сантиметров снега, сообщили в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор".
"Вторая половина ноября на курорте "Роза Хутор" радует большим количеством осадков. По этому показателю уже превышена норма ноября. К настоящему времени в высотной зоне 1600-1800 метров выпало 335-356 миллиметров осадков (норма для всего ноября - 151-184 мм). Сейчас в пригребневой зоне курорта высота снежного покрова составляет 65-80 см, а на некоторых локальных подветренных участках приросты составляют до полутора метров", - рассказали в компании.
Там отметили, что в понедельник для подготовки лыжных трасс впервые в этом сезоне использовались ратраки. Сейчас курорт находится в ожидании снегопада.
Большое количество снега фиксируют на курорте "Красная Поляна". "На высоте выше двух тысяч метров снежный покров на данный момент превышает среднегодовой показатель на десять сантиметров. До конца недели ожидаются снегопады, и велика вероятность, что показатель еще превысит норму уже на несколько десятков сантиметров", - рассказали в пресс-службе компании, отмечая, что сезон катания при таком снегопаде могут открыть ранее запланированной даты.
При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Газпром", который находится на одном хребте с "Роза хутор" и "Красная Поляна", на склоне "Альпика", высота которого более тысячи метров, снег выпал лишь до 20 сантиметров, а для катания нужно минимум метр-полтора.
В гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости уточнили, что снегопад ожидается только на вершинах гор, в предгорье Красной Поляны в ближайшие дни пройдет снег с дождем, погода будет теплой - от 12 до 14 градусов.
Зимний сезон на горных курортах Сочи начинается 1 декабря, однако трассы для катания открываются в разные даты. На "Роза хутор" запланирован на 22 декабря, примерно в эти же даты начнут кататься на курорте "Газпром". В "Красной Поляне" открытие ожидается 15 декабря.
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