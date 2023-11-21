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Президент Грузии нашла пропавшую собаку - РИА Новости, 21.11.2023
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15:26 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sobaka-1910835523.html
Президент Грузии нашла пропавшую собаку
Президент Грузии нашла пропавшую собаку - РИА Новости, 21.11.2023
Президент Грузии нашла пропавшую собаку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее пропавшая собака по кличке Гомбора нашлась. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:26
2023-11-21T15:26
в мире
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тбилиси
кахетия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее пропавшая собака по кличке Гомбора нашлась. Ранее во вторник Зурабишвили сообщила, что она потеряла свою питомицу в центре Тбилиси, и призвала всех связаться с ней, если животное обнаружится. "Нашли! Спасибо всем!" - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Президента Грузии неоднократно замечали гуляющей с собакой в центральных парках столицы. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в Кахетии во время предвыборной кампании в 2018 году.
https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html
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в мире, грузия, тбилиси, кахетия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Кахетия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии нашла пропавшую собаку

Президент Грузии сообщила, что ее пропавшая собака нашлась в тот же день

© Sputnik / Владимир Умикашвили | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее пропавшая собака по кличке Гомбора нашлась.
Ранее во вторник Зурабишвили сообщила, что она потеряла свою питомицу в центре Тбилиси, и призвала всех связаться с ней, если животное обнаружится.
«
"Нашли! Спасибо всем!" - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
Президента Грузии неоднократно замечали гуляющей с собакой в центральных парках столицы. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в Кахетии во время предвыборной кампании в 2018 году.
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В миреГрузияТбилисиКахетияСаломе Зурабишвили
 
 
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