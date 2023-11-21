https://ria.ru/20231121/sobaka-1910835523.html

Президент Грузии нашла пропавшую собаку

Президент Грузии нашла пропавшую собаку - РИА Новости, 21.11.2023

Президент Грузии нашла пропавшую собаку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее пропавшая собака по кличке Гомбора нашлась. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:26

2023-11-21T15:26

2023-11-21T15:26

в мире

грузия

тбилиси

кахетия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее пропавшая собака по кличке Гомбора нашлась. Ранее во вторник Зурабишвили сообщила, что она потеряла свою питомицу в центре Тбилиси, и призвала всех связаться с ней, если животное обнаружится. "Нашли! Спасибо всем!" - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Президента Грузии неоднократно замечали гуляющей с собакой в центральных парках столицы. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в Кахетии во время предвыборной кампании в 2018 году.

https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html

грузия

тбилиси

кахетия

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в мире, грузия, тбилиси, кахетия, саломе зурабишвили