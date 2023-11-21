https://ria.ru/20231121/sobaka-1910784364.html

Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака

Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака - РИА Новости, 21.11.2023

Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:09

2023-11-21T13:09

2023-11-21T13:17

в мире

грузия

тбилиси

кахетия

саломе зурабишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. "Потерялся Гомбора в окрестностях Мзиури/Чавчавадзе (район Ваке - ред.). На нем серый ошейник. Свяжитесь с нами, если найдете", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Президента Грузии неоднократно замечали в центральных парках столицы выгуливающей свою собаку. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в регионе Кахетия во время предвыборной компании в 2018 году.Пользователи соцсетей в комментариях в большей степени выражают сожаления и готовность помочь. Однако есть и такие, кто пишет с юмором, что президенту стоит обратиться за помощью к оппозиции.

https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html

грузия

тбилиси

кахетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, кахетия, саломе зурабишвили