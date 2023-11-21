https://ria.ru/20231121/sobaka-1910784364.html
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака - РИА Новости, 21.11.2023
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:09
2023-11-21T13:09
2023-11-21T13:17
в мире
грузия
тбилиси
кахетия
саломе зурабишвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. "Потерялся Гомбора в окрестностях Мзиури/Чавчавадзе (район Ваке - ред.). На нем серый ошейник. Свяжитесь с нами, если найдете", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Президента Грузии неоднократно замечали в центральных парках столицы выгуливающей свою собаку. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в регионе Кахетия во время предвыборной компании в 2018 году.Пользователи соцсетей в комментариях в большей степени выражают сожаления и готовность помочь. Однако есть и такие, кто пишет с юмором, что президенту стоит обратиться за помощью к оппозиции.
https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html
грузия
тбилиси
кахетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ecb566fa2961df1f5dcfe825073e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, кахетия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Кахетия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака
Президент Грузии Зурабишвили сообщила, что пропала ее собака Гомбора