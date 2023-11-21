Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 21.11.2023 (обновлено: 13:17 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sobaka-1910784364.html
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака - РИА Новости, 21.11.2023
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:09
2023-11-21T13:17
в мире
грузия
тбилиси
кахетия
саломе зурабишвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора. "Потерялся Гомбора в окрестностях Мзиури/Чавчавадзе (район Ваке - ред.). На нем серый ошейник. Свяжитесь с нами, если найдете", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Президента Грузии неоднократно замечали в центральных парках столицы выгуливающей свою собаку. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в регионе Кахетия во время предвыборной компании в 2018 году.Пользователи соцсетей в комментариях в большей степени выражают сожаления и готовность помочь. Однако есть и такие, кто пишет с юмором, что президенту стоит обратиться за помощью к оппозиции.
https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html
грузия
тбилиси
кахетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ecb566fa2961df1f5dcfe825073e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, кахетия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Кахетия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии сообщила, что пропала ее собака

Президент Грузии Зурабишвили сообщила, что пропала ее собака Гомбора

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в центре Тбилиси пропала ее собака по кличке Гомбора.
«
"Потерялся Гомбора в окрестностях Мзиури/Чавчавадзе (район Ваке - ред.). На нем серый ошейник. Свяжитесь с нами, если найдете", - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
Президента Грузии неоднократно замечали в центральных парках столицы выгуливающей свою собаку. Зурабишвили подобрала дворнягу на перевале Гомбори в регионе Кахетия во время предвыборной компании в 2018 году.
Пользователи соцсетей в комментариях в большей степени выражают сожаления и готовность помочь. Однако есть и такие, кто пишет с юмором, что президенту стоит обратиться за помощью к оппозиции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Собака Санду укусила главу Австрии за руку
16 ноября, 21:34
 
В миреГрузияТбилисиКахетияСаломе Зурабишвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала