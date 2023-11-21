https://ria.ru/20231121/smi-1910749805.html

Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками

Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками - РИА Новости, 21.11.2023

Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками

Власти Польши сами виноваты в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не сумев отстоять права своих работников этой сферы, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:00

2023-11-21T11:00

2023-11-21T11:00

в мире

авто

украина

польша

брюссель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:54:1896:1121_1920x0_80_0_0_7682d018f8d7149c304b7949386c27a2.jpg

ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши сами виноваты в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не сумев отстоять права своих работников этой сферы, сообщает радиостанция RMF FM. "Польские власти проголосовали в Брюсселе за соглашение ЕС с Украиной об отмене разрешений для украинских перевозчиков и за его продление до июня 2024 года. Речь идет о соглашении о дорожных перевозках грузов между ЕС и Украиной, заключенном в июне 2022 года и продленном в марте до июня следующего года", - говорится в сообщении. Из документов ЕС, на которые ссылается радиостанция, следует, что 2 февраля 2023 года Европейская комиссия предложила продлить соглашение от 2022 года, которое либерализовало автомобильные перевозки с Украиной. Затем рабочая группа (в состав которой входят представители всех стран ЕС) приняла это предложение 8 февраля, затем (1 марта) его приняли послы 27 стран ЕС, и, наконец, 8-9 марта официально приняли его уже без обсуждения министры ЕС на совете по правосудию. "На каждом из этих этапов представители властей Варшавы могли попытаться что-то сделать в Брюсселе для польских перевозчиков", - говорится в сообщении. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231121/smi-1910729857.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

украина

польша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, украина, польша, брюссель, евросоюз