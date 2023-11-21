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Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками - РИА Новости, 21.11.2023
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11:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/smi-1910749805.html
Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками
Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками - РИА Новости, 21.11.2023
Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками
Власти Польши сами виноваты в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не сумев отстоять права своих работников этой сферы, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:00
2023-11-21T11:00
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши сами виноваты в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не сумев отстоять права своих работников этой сферы, сообщает радиостанция RMF FM. "Польские власти проголосовали в Брюсселе за соглашение ЕС с Украиной об отмене разрешений для украинских перевозчиков и за его продление до июня 2024 года. Речь идет о соглашении о дорожных перевозках грузов между ЕС и Украиной, заключенном в июне 2022 года и продленном в марте до июня следующего года", - говорится в сообщении. Из документов ЕС, на которые ссылается радиостанция, следует, что 2 февраля 2023 года Европейская комиссия предложила продлить соглашение от 2022 года, которое либерализовало автомобильные перевозки с Украиной. Затем рабочая группа (в состав которой входят представители всех стран ЕС) приняла это предложение 8 февраля, затем (1 марта) его приняли послы 27 стран ЕС, и, наконец, 8-9 марта официально приняли его уже без обсуждения министры ЕС на совете по правосудию. "На каждом из этих этапов представители властей Варшавы могли попытаться что-то сделать в Брюсселе для польских перевозчиков", - говорится в сообщении. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
https://ria.ru/20231121/smi-1910729857.html
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в мире, авто, украина, польша, брюссель, евросоюз
В мире, Авто, Украина, Польша, Брюссель, Евросоюз
Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками

RMF: власти Польши сами виноваты в остром конфликте с украинскими перевозчиками

© Фото : Rafał MeklerПольские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Rafał Mekler
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши сами виноваты в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не сумев отстоять права своих работников этой сферы, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Польские власти проголосовали в Брюсселе за соглашение ЕС с Украиной об отмене разрешений для украинских перевозчиков и за его продление до июня 2024 года. Речь идет о соглашении о дорожных перевозках грузов между ЕС и Украиной, заключенном в июне 2022 года и продленном в марте до июня следующего года", - говорится в сообщении.
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Из документов ЕС, на которые ссылается радиостанция, следует, что 2 февраля 2023 года Европейская комиссия предложила продлить соглашение от 2022 года, которое либерализовало автомобильные перевозки с Украиной. Затем рабочая группа (в состав которой входят представители всех стран ЕС) приняла это предложение 8 февраля, затем (1 марта) его приняли послы 27 стран ЕС, и, наконец, 8-9 марта официально приняли его уже без обсуждения министры ЕС на совете по правосудию.
"На каждом из этих этапов представители властей Варшавы могли попытаться что-то сделать в Брюсселе для польских перевозчиков", - говорится в сообщении.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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