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СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС
СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС
Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:30
2023-11-21T09:30
2023-11-21T09:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета Financial Times."Страны-члены ЕС обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов", - пишет издание.По данным Financial Times, на прошлой неделе Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по 12-му пакету санкций ЕС против РФ, который государствам-членам еще предстоит одобрить. Согласно данным издания, Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.Как отмечается, обсуждения пока находятся на ранней стадии, а возникающие в связи с возможными ограничениями сложные юридические вопросы, означают, что какие-либо изменения вряд ли будут включены в 12-й пакет санкций.
https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Чехия
СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС
FT: санкции против дипломатов РФ могут не войти в 12-й пакет Евросоюза