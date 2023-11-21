https://ria.ru/20231121/smi-1910730416.html

СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС

СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: санкции против российских дипломатов могут не войти в 12-й пакет ЕС

Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:30

2023-11-21T09:30

2023-11-21T09:51

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

чехия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет газета Financial Times."Страны-члены ЕС обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов", - пишет издание.По данным Financial Times, на прошлой неделе Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по 12-му пакету санкций ЕС против РФ, который государствам-членам еще предстоит одобрить. Согласно данным издания, Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.Как отмечается, обсуждения пока находятся на ранней стадии, а возникающие в связи с возможными ограничениями сложные юридические вопросы, означают, что какие-либо изменения вряд ли будут включены в 12-й пакет санкций.

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия