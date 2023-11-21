https://ria.ru/20231121/smartfon-1910712396.html

Эксперт объяснил, на сколько хватает смартфона после покупки

Эксперт объяснил, на сколько хватает смартфона после покупки - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт объяснил, на сколько хватает смартфона после покупки

Смартфона в среднем хватает на 2,5 года использования, после этого срока у него не только быстрее садится аккумулятор, но и снижается качество камеры,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:28

2023-11-21T05:28

2023-11-21T05:50

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Смартфона в среднем хватает на 2,5 года использования, после этого срока у него не только быстрее садится аккумулятор, но и снижается качество камеры, "тормозят" приложения и становится меньше памяти, рассказал РИА Новости эксперт сервиса "Бери Заряд" Сергей Биржев. "В среднем смартфона хватает на два с половиной года. Это не значит, что к концу третьего года телефон обязательно нужно менять. Но есть большая вероятность, что к этому сроку камера будет делать менее качественные фото и видео, снизится ёмкость аккумулятора, интерфейс и программы начнут подтормаживать", - сообщил Биржев. Отмечается, что иногда смартфон быстро разряжается не потому, что надо заменить аккумулятор, а от того, что устарел сам гаджет. К примеру, при обновлении операционной системы появляются новые функции, которые сильнее расходуют заряд батареи, это увеличивает энергопотребление старых процессоров и скорость разряда, и чаще всего телефону не помогает даже новая батарея. Эксперт пояснил, что очистить память в гаджете - это временная мера. Некоторые приложения регулярно требуют обновлений и занимают все больше места: онлайн-банки, сервисы доставки еды, фоторедакторы, мессенджеры, электронная почта и так далее. При этом, если внутренняя память на телефоне закончилась, его будет невозможно обновить, а это значит, что приложения будут зависать и работать с ошибками. Он также добавил, что если гаджет выключается или перезагружается с периодической регулярностью - он может дать сбой в любой ситуации. "Таким образом, вы рискуете остаться без связи в важный момент, когда ведете переговоры или ждете такси, а также потерять данные, встроенные в память телефона", - прокомментировал Биржев. По словам эксперта, использование гаджета на протяжении нескольких лет - небезопасно. Так, на нем может вздуться аккумулятор, и даже если заменить батарею, то экран, корпус и внутренние части могут погнуться или повредиться.

https://ria.ru/20231107/otklyuchenie-1907650285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество