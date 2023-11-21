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В Саратове проверят сообщение о высадке школьницы из маршрутки в метель - РИА Новости, 21.11.2023
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09:35 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sk-1910731522.html
В Саратове проверят сообщение о высадке школьницы из маршрутки в метель
В Саратове проверят сообщение о высадке школьницы из маршрутки в метель - РИА Новости, 21.11.2023
В Саратове проверят сообщение о высадке школьницы из маршрутки в метель
Следователи в Саратове проверяют сообщение, что 11-летнюю девочку в метель высадили из маршрутки из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщило... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:35
2023-11-21T09:35
происшествия
саратов
россия
общество
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение, что 11-летнюю девочку в метель высадили из маршрутки из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее издание "Версия-Саратов" со ссылкой на маму школьницы написало, что в понедельник днем в метель 11-летнюю девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13 из-за проблемы с оплатой банковской картой, хотя, как утверждает женщина, оплата проезда была списана трижды. В прокуратуре области заявили РИА Новости, что ведомство проверяет эту информацию. "Согласно данным, размещенным в СМИ, в Саратове водитель общественного транспорта высадил 11-летнюю девочку из-за неподтверждения оплаты за проезд безналичным способом... По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана надлежащая правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении. В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231119/devochka-1910402056.html
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происшествия, саратов, россия, общество
Происшествия, Саратов, Россия, Общество
В Саратове проверят сообщение о высадке школьницы из маршрутки в метель

СК: в Саратове проверяют сообщение о высадке девочки из маршрутки в метель

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение, что 11-летнюю девочку в метель высадили из маршрутки из-за проблем с оплатой банковской картой, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее издание "Версия-Саратов" со ссылкой на маму школьницы написало, что в понедельник днем в метель 11-летнюю девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13 из-за проблемы с оплатой банковской картой, хотя, как утверждает женщина, оплата проезда была списана трижды. В прокуратуре области заявили РИА Новости, что ведомство проверяет эту информацию.
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"Согласно данным, размещенным в СМИ, в Саратове водитель общественного транспорта высадил 11-летнюю девочку из-за неподтверждения оплаты за проезд безналичным способом... По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана надлежащая правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
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