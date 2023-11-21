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Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии

Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии - РИА Новости, 21.11.2023

Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить недостоверную информацию о российской армии, передает корреспондент... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:03

2023-11-21T19:03

2023-11-21T19:03

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить недостоверную информацию о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Telegram Messenger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Марина Орлова. Протокол был составлен за распространение фейков о деятельности российской армии в ходе спецоперации. Ранее Telegram был оштрафован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ 12 раз на общую сумму 35 миллионов рублей.

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2023

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