https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии - РИА Новости, 21.11.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить недостоверную информацию о российской армии, передает корреспондент... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:03
2023-11-21T19:03
2023-11-21T19:03
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить недостоверную информацию о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Telegram Messenger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Марина Орлова. Протокол был составлен за распространение фейков о деятельности российской армии в ходе спецоперации. Ранее Telegram был оштрафован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ 12 раз на общую сумму 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230817/google-1890575775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о российской армии
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб за неудаление фейков о ВС России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить недостоверную информацию о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Telegram Messenger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ
, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Марина Орлова.
Протокол был составлен за распространение фейков о деятельности российской армии в ходе спецоперации.
Ранее Telegram был оштрафован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ 12 раз на общую сумму 35 миллионов рублей.
Google оштрафовали за неудаление с YouTube фейков о спецоперации