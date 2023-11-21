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Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы" - РИА Новости, 21.11.2023
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01:02 21.11.2023 (обновлено: 01:36 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sertifikat-1910702134.html
Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы"
Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы" - РИА Новости, 21.11.2023
Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы"
Сертификат разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:02
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сертификат разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. "ООО "Авиакомпания "Победа"... ФАВТ-Р-79 приостановлено с 10.11.2023", - говорится на сайте. Росавиация сообщала в январе, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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украина, россия, сша, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, евросоюз
Украина, Россия, США, Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Евросоюз
Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы"

Росавиация: сертификат разработчика авиатехники "Победы" приостановлен

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сертификат разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации.
«
"ООО "Авиакомпания "Победа"... ФАВТ-Р-79 приостановлено с 10.11.2023", - говорится на сайте.
Росавиация сообщала в январе, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Авиакомпания "Победа" продолжит совершать полеты из "Внуково"
14 августа, 12:47
 
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