https://ria.ru/20231121/sertifikat-1910702134.html

Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы"

Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы" - РИА Новости, 21.11.2023

Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники "Победы"

Сертификат разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:02

2023-11-21T01:02

2023-11-21T01:36

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сертификат разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. "ООО "Авиакомпания "Победа"... ФАВТ-Р-79 приостановлено с 10.11.2023", - говорится на сайте. Росавиация сообщала в январе, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html

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украина, россия, сша, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, евросоюз