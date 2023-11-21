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Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
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07:07 21.11.2023 (обновлено: 08:15 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sdelka-1910716200.html
Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе
Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе
Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с израильской стороной Катар объявит о деталях сделки по освобождению... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:07
2023-11-21T08:15
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
исмаил хания
израиль
сша
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с израильской стороной Катар объявит о деталях сделки по освобождению заложников в ближайшие часы, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя движения."Мы (ХАМАС - ред.) ожидаем, что посредник, Катар, объявит детали сделки в ближайшие часы", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя движения.Как отмечается, соглашение будет учитывать гуманитарный аспект, а также обмен заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.Позднее Telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление члена политбюро палестинского движения Иззата ар-Ришка, согласно которому освобождение согласованного числа израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будет сопровождаться освобождением палестинских женщин и детей, находящихся в тюрьмах Израиля.Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.На прошлой неделе газета Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, исмаил хания, израиль, сша, в мире
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, Исмаил Хания, Израиль, США, В мире
Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе

ХАМАС ждет от Катара в ближайшие часы объявление деталей сделки по заложникам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Иерусалима на улице Яффо
Жители Иерусалима на улице Яффо - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Иерусалима на улице Яффо. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с израильской стороной Катар объявит о деталях сделки по освобождению заложников в ближайшие часы, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя движения.
«
"Мы (ХАМАС - ред.) ожидаем, что посредник, Катар, объявит детали сделки в ближайшие часы", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя движения.
Как отмечается, соглашение будет учитывать гуманитарный аспект, а также обмен заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.
Позднее Telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление члена политбюро палестинского движения Иззата ар-Ришка, согласно которому освобождение согласованного числа израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будет сопровождаться освобождением палестинских женщин и детей, находящихся в тюрьмах Израиля.
Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.
На прошлой неделе газета Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
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ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатарИсмаил ХанияИзраильСШАВ мире
 
 
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