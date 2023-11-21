https://ria.ru/20231121/sdelka-1910716200.html

Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе

Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Источник: в ближайшие часы могут назвать детали сделки по заложникам в Газе

Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с израильской стороной Катар объявит о деталях сделки по освобождению... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:07

2023-11-21T07:07

2023-11-21T08:15

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

исмаил хания

израиль

сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с израильской стороной Катар объявит о деталях сделки по освобождению заложников в ближайшие часы, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя движения."Мы (ХАМАС - ред.) ожидаем, что посредник, Катар, объявит детали сделки в ближайшие часы", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя движения.Как отмечается, соглашение будет учитывать гуманитарный аспект, а также обмен заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.Позднее Telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление члена политбюро палестинского движения Иззата ар-Ришка, согласно которому освобождение согласованного числа израильских женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будет сопровождаться освобождением палестинских женщин и детей, находящихся в тюрьмах Израиля.Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.На прошлой неделе газета Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

https://ria.ru/20231120/sdelka-1910688375.html

катар

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, исмаил хания, израиль, сша, в мире