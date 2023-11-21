https://ria.ru/20231121/sanktsii-1910708631.html

США ввели санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных - РИА Новости, 21.11.2023

США ввели санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных, которые якобы нарушали права человека, говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:20

2023-11-21T03:20

2023-11-21T05:23

сша

энтони блинкен

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155466/04/1554660491_0:80:2230:1334_1920x0_80_0_0_8fa3e5fb5ff4e64e7ea1a56ad429063f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против двух российских военных, которые якобы нарушали права человека, говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена. Как заявил Блинкен, США ввели санкции против полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина "в связи с причастностью к грубым нарушениям прав человека"."Они и их ближайшие родственники будут лишены права на въезд в США", - заверил Блинкен.

https://ria.ru/20231120/britaniya-1910484055.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, энтони блинкен, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, в мире