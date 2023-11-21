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США ввели санкции против двух российских военных - РИА Новости, 21.11.2023
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03:20 21.11.2023 (обновлено: 05:23 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sanktsii-1910708631.html
США ввели санкции против двух российских военных
США ввели санкции против двух российских военных - РИА Новости, 21.11.2023
США ввели санкции против двух российских военных
США ввели санкции против двух российских военных, которые якобы нарушали права человека, говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:20
2023-11-21T05:23
сша
энтони блинкен
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против двух российских военных, которые якобы нарушали права человека, говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена. Как заявил Блинкен, США ввели санкции против полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина "в связи с причастностью к грубым нарушениям прав человека"."Они и их ближайшие родственники будут лишены права на въезд в США", - заверил Блинкен.
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сша, энтони блинкен, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, в мире
США, Энтони Блинкен, Вооруженные силы РФ, Санкции в отношении России, В мире
США ввели санкции против двух российских военных

Блинкен: США запретили въезд в страну российским полковнику и ефрейтору

© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против двух российских военных, которые якобы нарушали права человека, говорится в сообщении госсекретаря Энтони Блинкена.
Как заявил Блинкен, США ввели санкции против полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина "в связи с причастностью к грубым нарушениям прав человека".
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Вчера, 07:10
"Они и их ближайшие родственники будут лишены права на въезд в США", - заверил Блинкен.
 
СШАЭнтони БлинкенВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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