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Санду прибыла в Киев - РИА Новости, 21.11.2023
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11:43 21.11.2023 (обновлено: 12:01 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sandu-1910760251.html
Санду прибыла в Киев
Санду прибыла в Киев - РИА Новости, 21.11.2023
Санду прибыла в Киев
Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:43
2023-11-21T12:01
в мире
молдавия
украина
киев
майя санду
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елена зеленская
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского."В день достоинства и свободы (в десятую годовщину евромайдана - ред.) президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время революции достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Ранее во вторник немецкий новостной портал MDR сообщил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским. Накануне столицу Украины посетил шеф Пентагона Ллойд Остин. В ходе визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, владимир зеленский, елена зеленская
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Санду прибыла в Киев

Офис Зеленского сообщил о прибытии в Киев президента Молдавии Санду

© Фото : Maia Sandu/X Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 21 ноября 2023
 Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 21 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Maia Sandu/X
Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 21 ноября 2023
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
"В день достоинства и свободы (в десятую годовщину евромайдана - ред.) президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время революции достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ранее во вторник немецкий новостной портал MDR сообщил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским. Накануне столицу Украины посетил шеф Пентагона Ллойд Остин. В ходе визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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В миреМолдавияУкраинаКиевМайя СандуВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
 
 
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