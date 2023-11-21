https://ria.ru/20231121/sandu-1910760251.html

Санду прибыла в Киев

Санду прибыла в Киев - РИА Новости, 21.11.2023

Санду прибыла в Киев

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:43

2023-11-21T11:43

2023-11-21T12:01

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского."В день достоинства и свободы (в десятую годовщину евромайдана - ред.) президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время революции достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Ранее во вторник немецкий новостной портал MDR сообщил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус утром прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским. Накануне столицу Украины посетил шеф Пентагона Ллойд Остин. В ходе визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, владимир зеленский, елена зеленская