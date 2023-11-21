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Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына - РИА Новости, 21.11.2023
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Шоубиз
 
14:45 21.11.2023 (обновлено: 14:57 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/rudkovskaya-1910790939.html
Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына
Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына - РИА Новости, 21.11.2023
Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына
Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:45
2023-11-21T14:57
шоубиз
яна рудковская
александр плющенко (гном гномыч)
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу "Русалочка".Ранее в соцсетях появилась афиша предстоящей постановки, на которой юный фигурист появляется в красном обтягивающем костюме и клешнями. По мнению многих пользователей, подобный образ может навредить психике 11-летнего Саши. &quot;Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет&quot;, — высказалась Рудковская.Продюсер отметила, что Гном Гномыч мог бы и сам жестко ответить на издевки, но слишком занят друзьями, тренировками и работой. "Сыном горжусь — профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети", — резюмировала мать.Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за подхода к воспитанию детей. Так, недавно звездные родители столкнулись с негативом после того, как выложили видео тренировки Гном Гномыча со сломанной рукой.
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яна рудковская, александр плющенко (гном гномыч), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Яна Рудковская, Александр Плющенко (Гном Гномыч), Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына

Яна Рудковская заступилась за Гном Гномыча, играющего Краба в новом ледовом шоу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская с сыном Александром
Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу "Русалочка".
Скриншот промо-ролика ледового шоу "Русалочка"
Скриншот промо-ролика ледового шоу Русалочка
Скриншот промо-ролика ледового шоу "Русалочка"
Ранее в соцсетях появилась афиша предстоящей постановки, на которой юный фигурист появляется в красном обтягивающем костюме и клешнями. По мнению многих пользователей, подобный образ может навредить психике 11-летнего Саши.
«

"Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", — высказалась Рудковская.

Продюсер отметила, что Гном Гномыч мог бы и сам жестко ответить на издевки, но слишком занят друзьями, тренировками и работой.
«
"Сыном горжусь — профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети", — резюмировала мать.
Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за подхода к воспитанию детей.
Так, недавно звездные родители столкнулись с негативом после того, как выложили видео тренировки Гном Гномыча со сломанной рукой.
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ШоубизЯна РудковскаяАлександр Плющенко (Гном Гномыч)ЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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