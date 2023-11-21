https://ria.ru/20231121/rudkovskaya-1910790939.html

Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына

Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына - РИА Новости, 21.11.2023

Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына

Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:45

2023-11-21T14:45

2023-11-21T14:57

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу "Русалочка".Ранее в соцсетях появилась афиша предстоящей постановки, на которой юный фигурист появляется в красном обтягивающем костюме и клешнями. По мнению многих пользователей, подобный образ может навредить психике 11-летнего Саши. "Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", — высказалась Рудковская.Продюсер отметила, что Гном Гномыч мог бы и сам жестко ответить на издевки, но слишком занят друзьями, тренировками и работой. "Сыном горжусь — профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети", — резюмировала мать.Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за подхода к воспитанию детей. Так, недавно звездные родители столкнулись с негативом после того, как выложили видео тренировки Гном Гномыча со сломанной рукой.

https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883680131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

яна рудковская, александр плющенко (гном гномыч), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса