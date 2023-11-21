Рудковская ответила хейтерам, осудившим ее за роль Краба для сына
Яна Рудковская заступилась за Гном Гномыча, играющего Краба в новом ледовом шоу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская с сыном Александром
Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Телеграм-канале ответила на хейт о психологических травмах из-за роли Краба своего сына Александра Плющенко в новом ледовом шоу "Русалочка".
Скриншот промо-ролика ледового шоу "Русалочка"
Скриншот промо-ролика ледового шоу "Русалочка"
Ранее в соцсетях появилась афиша предстоящей постановки, на которой юный фигурист появляется в красном обтягивающем костюме и клешнями. По мнению многих пользователей, подобный образ может навредить психике 11-летнего Саши.
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"Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", — высказалась Рудковская.
Продюсер отметила, что Гном Гномыч мог бы и сам жестко ответить на издевки, но слишком занят друзьями, тренировками и работой.
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"Сыном горжусь — профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети", — резюмировала мать.
Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес из-за подхода к воспитанию детей.
Так, недавно звездные родители столкнулись с негативом после того, как выложили видео тренировки Гном Гномыча со сломанной рукой.