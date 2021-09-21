https://ria.ru/20210921/plyuschenko-1751130527.html

Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой

Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой - РИА Новости, 21.09.2021

Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой

Фигурист Евгений Плющенко отправил сына Александра на тренировку со сломанной рукой. Кадрами с занятия он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:05

2021-09-21T14:05

2021-09-21T14:05

шоубиз

дети

евгений плющенко

яна рудковская

знаменитости

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фигурист Евгений Плющенко отправил сына Александра на тренировку со сломанной рукой. Кадрами с занятия он поделился в своем Instagram.Плющенко отметил, что мальчик, которого в семье ласково называют Гном Гномычем, сломал руку не на льду, а во время игры в футбол – неудачно постоял на воротах.Пользователи социальных сетей не оценили такого рвения к тренировкам.Фигурист вместе со свое женой Яной Рудковской регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес: комментаторы критикуют их за безответственный подход к воспитанию детей.Пара поженилась в сентябре 2009 года. Помимо Александра у них есть второй ребенок, который родился от суррогатной матери в прошлом году.

https://ria.ru/20210916/rudkovskaya-1750290942.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, евгений плющенко, яна рудковская, знаменитости