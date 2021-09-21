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Шоубиз
https://ria.ru/20210921/plyuschenko-1751130527.html
Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой
Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой - РИА Новости, 21.09.2021
Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой
Фигурист Евгений Плющенко отправил сына Александра на тренировку со сломанной рукой. Кадрами с занятия он поделился в своем Instagram. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:05
2021-09-21T14:05
шоубиз
дети
евгений плющенко
яна рудковская
знаменитости
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фигурист Евгений Плющенко отправил сына Александра на тренировку со сломанной рукой. Кадрами с занятия он поделился в своем Instagram.Плющенко отметил, что мальчик, которого в семье ласково называют Гном Гномычем, сломал руку не на льду, а во время игры в футбол – неудачно постоял на воротах.Пользователи социальных сетей не оценили такого рвения к тренировкам.Фигурист вместе со свое женой Яной Рудковской регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес: комментаторы критикуют их за безответственный подход к воспитанию детей.Пара поженилась в сентябре 2009 года. Помимо Александра у них есть второй ребенок, который родился от суррогатной матери в прошлом году.
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дети, евгений плющенко, яна рудковская, знаменитости
14:05 21.09.2021
 

Плющенко отправили сына на тренировку со сломанной рукой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фигурист Евгений Плющенко отправил сына Александра на тренировку со сломанной рукой. Кадрами с занятия он поделился в своем Instagram.

"Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!" – гордо написал Евгений.

Плющенко отметил, что мальчик, которого в семье ласково называют Гном Гномычем, сломал руку не на льду, а во время игры в футбол – неудачно постоял на воротах.
Пользователи социальных сетей не оценили такого рвения к тренировкам.

"Мне интересно, а если ногу сломал бы? На одной катался? Все мило и прекрасно, но с головой дружить нужно", – отметила одна из подписчиц.

Фигурист вместе со свое женой Яной Рудковской регулярно сталкиваются с хейтом в свой адрес: комментаторы критикуют их за безответственный подход к воспитанию детей.
Пара поженилась в сентябре 2009 года. Помимо Александра у них есть второй ребенок, который родился от суррогатной матери в прошлом году.
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