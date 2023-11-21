https://ria.ru/20231121/rubl-1910938967.html

Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля

Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля - РИА Новости, 22.11.2023

Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля

Рубль может усилить позиции, но не стоит надеяться на значительные изменение, рассказал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-21T23:33

2023-11-21T23:33

2023-11-22T01:04

экономика

россия

максим орешкин

московский комсомолец

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Рубль может усилить позиции, но не стоит надеяться на значительные изменение, рассказал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в комментарии "МК". "Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — заявил Орешкин.Он напомнил, что в стране восстановился потребительский и инвестиционный спрос, которые повлекли за собой также и рост спроса на импорт. Другим фактором, приведшим к ослаблению нацвалюты помощник президента назвал снижение цен на нефть и газ в этом году по сравнению с 2022-м.Курс рубля также пошатнулся из-за других явлений в экономике, добавил собеседник издания."Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами", — пояснил Орешкин. Тем не менее временные оттоки капитала начинают сокращаться, а платежный баланс стал стабилизироваться, а это ведет к улучшению позиций национальной валюты, заключил он.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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экономика, россия, максим орешкин, московский комсомолец