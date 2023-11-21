https://ria.ru/20231121/rubl-1910938967.html
Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля
Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля - РИА Новости, 22.11.2023
Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля
Рубль может усилить позиции, но не стоит надеяться на значительные изменение, рассказал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-21T23:33
2023-11-21T23:33
2023-11-22T01:04
экономика
россия
максим орешкин
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Рубль может усилить позиции, но не стоит надеяться на значительные изменение, рассказал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в комментарии "МК". "Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — заявил Орешкин.Он напомнил, что в стране восстановился потребительский и инвестиционный спрос, которые повлекли за собой также и рост спроса на импорт. Другим фактором, приведшим к ослаблению нацвалюты помощник президента назвал снижение цен на нефть и газ в этом году по сравнению с 2022-м.Курс рубля также пошатнулся из-за других явлений в экономике, добавил собеседник издания."Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами", — пояснил Орешкин. Тем не менее временные оттоки капитала начинают сокращаться, а платежный баланс стал стабилизироваться, а это ведет к улучшению позиций национальной валюты, заключил он.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим орешкин, московский комсомолец
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Московский комсомолец
Орешкин рассказал, чего ждать от курса рубля
Орешкин: рубль может укрепиться, но кардинальных отклонений ждать не стоит
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Рубль может усилить позиции, но не стоит надеяться на значительные изменение, рассказал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в комментарии
"МК".
"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — заявил Орешкин.
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
Он напомнил, что в стране восстановился потребительский и инвестиционный спрос, которые повлекли за собой также и рост спроса на импорт. Другим фактором, приведшим к ослаблению нацвалюты помощник президента назвал снижение цен на нефть и газ в этом году по сравнению с 2022-м.
Курс рубля также пошатнулся из-за других явлений в экономике, добавил собеседник издания.
«
"Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами", — пояснил Орешкин.
Тем не менее временные оттоки капитала начинают сокращаться, а платежный баланс стал стабилизироваться, а это ведет к улучшению позиций национальной валюты, заключил он.
Запад возмущен предательским ростом мощи России