https://ria.ru/20231121/rpts-1910779638.html

В РПЦ поддержали запрет на усыновление в страны, где разрешена смена пола

В РПЦ поддержали запрет на усыновление в страны, где разрешена смена пола - РИА Новости, 21.11.2023

В РПЦ поддержали запрет на усыновление в страны, где разрешена смена пола

Русская православная церковь поддерживает законодательные инициативы по запрету усыновления российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:54

2023-11-21T12:54

2023-11-21T12:55

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает законодательные инициативы по запрету усыновления российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола. По его словам, невозможно гарантировать усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол. Депутат добавил, что большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Ранее в июле Госдума приняла закон о запрете смены пола. "Мы поддерживаем предложения комитета ГД о запрете усыновления ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена "смена пола". Законодатели в данном случае руководствуются интересами ребенка. Для нас совершенно неприемлемо, что граждане иностранных государств, усыновляющие или удочеряющие российских детей, могут склонять их к так называемой "смене пола" уже после переезда в свою страну",- сказал Лукьянов. Он отметил, что в мире насчитывается около 80 стран, где признается "трансгендерный переход" или возможна соответствующая операция, но "особенно чудовищным является тот факт, что во многих странах разрешена "смена пола" детям". Так, по его словам, в Норвегии "с детьми могут это сделать" с 7 лет, в Великобритании – с 9, в Дании – с 12 лет, "а в Австралии предлагают разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно "выбирать" себе половую принадлежность". В США гормональная терапия доступна детям уже с 8 лет, а хирургическая операция возможна в 15, добавил председатель патриаршей комиссии. "На наш взгляд, это преступление и насилие над ребенком, так как он очень подвержен влиянию окружающих и еще не может принять взвешенное решение. А само окружение, преподаватели и сверстники, лояльные к извращениям в виде смены пола, могут оказывать деструктивное воздействие на наших детей. Как правило, после усыновления и вывоза за пределы РФ российские дети становятся инструментом в системе античеловечной гендерной идеологии, а у России уже нет возможностей для спасения наших детей из рук сторонников "смены пола", - пояснил священник. Он подчеркнул, что "Церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах", позиция по этому вопросу изложена в Основах социальной концепции РПЦ "и пересмотру не подлежит".

https://ria.ru/20230714/zakon-1884126493.html

https://ria.ru/20230713/annulirovanie-1883956817.html

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россия, федор лукьянов, василий пискарев, норвегия, великобритания, русская православная церковь, госдума рф, нато