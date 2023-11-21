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Во Внуково задержали лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей - РИА Новости, 21.11.2023
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18:47 21.11.2023 (обновлено: 19:12 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/retsidivist-1910896682.html
Во Внуково задержали лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей
Во Внуково задержали лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей - РИА Новости, 21.11.2023
Во Внуково задержали лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей
Полицейские задержали во вторник в аэропорту "Внуково" рецидивиста и лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:47
2023-11-21T19:12
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внуково (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали во вторник в аэропорту "Внуково" рецидивиста и лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. "В ходе предварительного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус", - рассказали в МВД России. По данным ведомства, правоохранители в аэропорту "Внуково" задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Акбулатов скрывался от правосудия за границей. В июне 2020 года он был объявлен в международный розыск.
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турция, россия, внуково (аэропорт), москва, происшествия
Турция, Россия, Внуково (аэропорт), Москва, Происшествия
Во Внуково задержали лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей

Во Внуково задержали лидера криминальной банды, депортированного из Турции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали во вторник в аэропорту "Внуково" рецидивиста и лидера криминальной банды, скрывавшегося за границей, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«
"В ходе предварительного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений фигурант с 1993 года является лидером криминальной среды. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, имеет соответствующий негласный статус", - рассказали в МВД России.
По данным ведомства, правоохранители в аэропорту "Внуково" задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Акбулатов скрывался от правосудия за границей. В июне 2020 года он был объявлен в международный розыск.
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