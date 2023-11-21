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В Тюмени не стали изымать из семьи ребенка, которого отец "кормил грудью" - РИА Новости, 21.11.2023
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13:39 21.11.2023 (обновлено: 14:21 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/rebenok-1910801418.html
В Тюмени не стали изымать из семьи ребенка, которого отец "кормил грудью"
В Тюмени не стали изымать из семьи ребенка, которого отец "кормил грудью" - РИА Новости, 21.11.2023
В Тюмени не стали изымать из семьи ребенка, которого отец "кормил грудью"
В Тюмени не стали изымать из семьи младенца, которого отец "кормил грудью", поскольку для этого нет оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:39
2023-11-21T14:21
тюмень
общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя — РИА Новости. В Тюмени не стали изымать из семьи младенца, которого отец "кормил грудью", поскольку для этого нет оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента социального развития. На днях Следственный комитет заявил о проведении проверки после появления в Сети видео, на котором мужчина "кормит грудью" младенца-инвалида, а также самостоятельно перерезает ему пуповину. "Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания", — пояснили в ведомстве.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что младенцу ничего не угрожает, его осмотрели врачи, он хорошо набирает вес. Он уточнил, что с семьей работает закрепленный за ней социальный работник.
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тюмень
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тюмень, общество, тюменская область
Тюмень, Общество, Тюменская область
В Тюмени не стали изымать из семьи ребенка, которого отец "кормил грудью"

Тюменские соцслужбы не стали изымать ребенка, которого отец якобы кормил грудью

© iStock.com / NataliaDeriabinaМладенец на руках матери
Младенец на руках матери - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / NataliaDeriabina
Младенец на руках матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 ноя — РИА Новости. В Тюмени не стали изымать из семьи младенца, которого отец "кормил грудью", поскольку для этого нет оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента социального развития.
На днях Следственный комитет заявил о проведении проверки после появления в Сети видео, на котором мужчина "кормит грудью" младенца-инвалида, а также самостоятельно перерезает ему пуповину.
"Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания", — пояснили в ведомстве.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что младенцу ничего не угрожает, его осмотрели врачи, он хорошо набирает вес.
Он уточнил, что с семьей работает закрепленный за ней социальный работник.
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