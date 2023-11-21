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Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России - РИА Новости, 21.11.2023
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21:35 21.11.2023 (обновлено: 22:59 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910925926.html
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России - РИА Новости, 21.11.2023
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России
Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются одними из главных приоритетов России, заявил президент Владимир Путин в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:35
2023-11-21T22:59
общество
россия
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лейла адамян
денис майданов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются одними из главных приоритетов России, заявил президент Владимир Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери. "Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов", — подчеркнул глава государства.По его словам, семья — это основа основ, ведь именно в ней во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности.Почти шесть тысяч мам были приглашены в Государственный Кремлевский дворец на концерт "Мать — героиня". В нем приняли участие Денис и Наталья Майдановы, Диана Гурцкая, Юлия Барановская, Родион Газманов, Александр Добронравов, Глеб Матвейчук, Игорь Слуцкий и другие.Во время концерта гинеколог и доктор медицинских наук Лейла Адамян, депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина и другие вручили победительницам приуроченных к празднику конкурсов благодарственные письма и почетные грамоты. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября.
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общество, россия, владимир путин, лейла адамян, денис майданов, государственный кремлевский дворец, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Лейла Адамян, Денис Майданов, Государственный Кремлевский дворец, Госдума РФ
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России

Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются одними из главных приоритетов России, заявил президент Владимир Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.
"Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов", — подчеркнул глава государства.
По его словам, семья — это основа основ, ведь именно в ней во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности.
Почти шесть тысяч мам были приглашены в Государственный Кремлевский дворец на концерт "Мать — героиня". В нем приняли участие Денис и Наталья Майдановы, Диана Гурцкая, Юлия Барановская, Родион Газманов, Александр Добронравов, Глеб Матвейчук, Игорь Слуцкий и другие.
Во время концерта гинеколог и доктор медицинских наук Лейла Адамян, депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина и другие вручили победительницам приуроченных к празднику конкурсов благодарственные письма и почетные грамоты.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 26 ноября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Вчера, 19:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЛейла АдамянДенис МайдановГосударственный Кремлевский дворецГосдума РФ
 
 
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