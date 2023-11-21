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Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию в Газе
Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию в Газе
Президент России Владимир Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по стабилизации ситуации и последовательную позицию стран БРИКС по устойчивому решению... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:28
2023-11-21T16:28
2023-11-21T16:40
брикс
ближний восток
в мире
россия
египет
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по стабилизации ситуации и последовательную позицию стран БРИКС по устойчивому решению палестино-израильского конфликта."Особо значимо участие в нашем сегодняшнем заседании участие коллег из государств Ближнего Востока, получивших в этом году приглашение стать полноформатными членами БРИКС. Пользуясь случаем, хотел бы с уважением отметить их усилия по нормализации ситуации, и в частности имею в виду проведение "саммита мира" в Египте и чрезвычайного исламского саммита в Саудовской Аравии", - сказал Путин на саммите БРИКС.По словам президента России, показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования палестино-израильской проблемы.
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брикс, ближний восток, в мире, россия, египет, владимир путин
БРИКС, Ближний Восток, В мире, Россия, Египет, Владимир Путин
Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию в Газе
Путин отметил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию в Газе