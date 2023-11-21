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Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин - РИА Новости, 21.11.2023
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16:24 21.11.2023 (обновлено: 16:25 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910854240.html
Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин
Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин - РИА Новости, 21.11.2023
Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин
Россия почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:24
2023-11-21T16:25
экономика
россия
таджикистан
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин, сообщил президент РФ Владимир Путин."При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.По словам президента России, на таджикистанском рынке сегодня активно работает компания "Газпром нефть", владеющая пятью нефтебазами и 44 заправочными станциями.
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экономика, россия, таджикистан, владимир путин, газпром
Экономика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Газпром
Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин

Путин: РФ почти полностью обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без пошлин

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.
По словам президента России, на таджикистанском рынке сегодня активно работает компания "Газпром нефть", владеющая пятью нефтебазами и 44 заправочными станциями.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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ЭкономикаРоссияТаджикистанВладимир ПутинГазпром
 
 
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