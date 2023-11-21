https://ria.ru/20231121/putin-1910854240.html

Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин

Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин - РИА Новости, 21.11.2023

Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин

Россия почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:24

2023-11-21T16:24

2023-11-21T16:25

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владимир путин

газпром

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах без взимания экспортных таможенных пошлин, сообщил президент РФ Владимир Путин."При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин", - сказал Путин после переговоров с главой Таджикистана.По словам президента России, на таджикистанском рынке сегодня активно работает компания "Газпром нефть", владеющая пятью нефтебазами и 44 заправочными станциями.

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экономика, россия, таджикистан, владимир путин, газпром