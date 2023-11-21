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"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 21.11.2023 (обновлено: 17:20 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html
"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.11.2023
"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин никогда не планировал распространять украинский конфликт на территории соседних государств, как это утверждали в Вашингтоне,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:16
2023-11-21T17:20
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир путин
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не планировал распространять украинский конфликт на территории соседних государств, как это утверждали в Вашингтоне, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине. &lt;…&gt; Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд", — сказал эксперт.По его словам, Запад продолжает поставлять ВСУ оружие, оправдывая это тем, что украинцы якобы удерживают российского лидера от распространения конфликта на соседние страны. Но у Киева уже не хватает боеприпасов для полученной техники, добавил Макговерн."Вы знаете эту знаменитую цитату: "Мы будем бороться до последнего украинца"? Мы приближаемся к этому моменту. &lt;…&gt; Какое же это лицемерие. &lt;…&gt; Это такое хвастовство, что меня тошнит от этого. Знаете, самое ужасное — что Байден в самом деле верит в эту чепуху", — эмоционально высказался он.По его мнению, истинная причина такой позиции Белого дома в отношении Украины заключается в том, что с поражением в конфликте нынешняя администрация не сможет рассчитывать на победу на предстоящих выборах в США.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910827028.html
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украина, киев, россия, владимир путин, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Макговерн: Белый дом голословно обвиняет Путина в планах захватить Польшу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не планировал распространять украинский конфликт на территории соседних государств, как это утверждали в Вашингтоне, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине. <…> Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд", — сказал эксперт.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"Против России". В США заговорили о войне на три фронта
Вчера, 15:09
По его словам, Запад продолжает поставлять ВСУ оружие, оправдывая это тем, что украинцы якобы удерживают российского лидера от распространения конфликта на соседние страны. Но у Киева уже не хватает боеприпасов для полученной техники, добавил Макговерн.
"Вы знаете эту знаменитую цитату: "Мы будем бороться до последнего украинца"? Мы приближаемся к этому моменту. <…> Какое же это лицемерие. <…> Это такое хвастовство, что меня тошнит от этого. Знаете, самое ужасное — что Байден в самом деле верит в эту чепуху", — эмоционально высказался он.
По его мнению, истинная причина такой позиции Белого дома в отношении Украины заключается в том, что с поражением в конфликте нынешняя администрация не сможет рассчитывать на победу на предстоящих выборах в США.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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