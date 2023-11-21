https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html

"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине

"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.11.2023

"Приближаемся к моменту". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин никогда не планировал распространять украинский конфликт на территории соседних государств, как это утверждали в Вашингтоне,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:16

2023-11-21T16:16

2023-11-21T17:20

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир путин

рэй макговерн

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не планировал распространять украинский конфликт на территории соседних государств, как это утверждали в Вашингтоне, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине. <…> Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд", — сказал эксперт.По его словам, Запад продолжает поставлять ВСУ оружие, оправдывая это тем, что украинцы якобы удерживают российского лидера от распространения конфликта на соседние страны. Но у Киева уже не хватает боеприпасов для полученной техники, добавил Макговерн."Вы знаете эту знаменитую цитату: "Мы будем бороться до последнего украинца"? Мы приближаемся к этому моменту. <…> Какое же это лицемерие. <…> Это такое хвастовство, что меня тошнит от этого. Знаете, самое ужасное — что Байден в самом деле верит в эту чепуху", — эмоционально высказался он.По его мнению, истинная причина такой позиции Белого дома в отношении Украины заключается в том, что с поражением в конфликте нынешняя администрация не сможет рассчитывать на победу на предстоящих выборах в США.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910827028.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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украина, киев, россия, владимир путин, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины