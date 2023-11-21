https://ria.ru/20231121/putin-1910827919.html

В Кремле раскрыли детали выступления Путина на внеочередном саммите G20

В Кремле раскрыли детали выступления Путина на внеочередном саммите G20 - РИА Новости, 21.11.2023

В Кремле раскрыли детали выступления Путина на внеочередном саммите G20

Президент России Владимир Путин в ходе участия в саммите G20 в формате онлайн обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:10

2023-11-21T15:10

2023-11-21T15:10

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе участия в саммите G20 в формате онлайн обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, цифровизацию, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати" (в формате видеоконференцсвязи). Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231121/putin-1910769537.html

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в мире, владимир путин