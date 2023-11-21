https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html

В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина

В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина - РИА Новости, 21.11.2023

В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина

Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:09

2023-11-21T14:09

2023-11-21T16:24

украина

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владимир путин

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", — заявил представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.Так Песков ответил на просьбу прокомментировать интервью Владимира Зеленского, в котором у него спросили, воспользовался бы Киев шансом "убить Путина", если бы такой представился. Зеленский ответил, что Украина имеет право защищать свою землю.Как подчеркнул Песков, в Кремле нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты.

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, павел зарубин, россия