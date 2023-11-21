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В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина - РИА Новости, 21.11.2023
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14:09 21.11.2023 (обновлено: 16:24 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина - РИА Новости, 21.11.2023
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина
Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:09
2023-11-21T16:24
украина
в мире
владимир путин
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.&quot;Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится&quot;, — заявил представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.Так Песков ответил на просьбу прокомментировать интервью Владимира Зеленского, в котором у него спросили, воспользовался бы Киев шансом "убить Путина", если бы такой представился. Зеленский ответил, что Украина имеет право защищать свою землю.Как подчеркнул Песков, в Кремле нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты.
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украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Украина, В мире, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина

Песков: в Киеве много раз угрожали Путину, ничего у них не получится

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«

"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", — заявил представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать интервью Владимира Зеленского, в котором у него спросили, воспользовался бы Киев шансом "убить Путина", если бы такой представился. Зеленский ответил, что Украина имеет право защищать свою землю.
Как подчеркнул Песков, в Кремле нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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