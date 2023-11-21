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В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина - РИА Новости, 21.11.2023
В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина
Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:09
2023-11-21T14:09
2023-11-21T16:24
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские политики неоднократно угрожали Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится", — заявил представитель Кремля на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.Так Песков ответил на просьбу прокомментировать интервью Владимира Зеленского, в котором у него спросили, воспользовался бы Киев шансом "убить Путина", если бы такой представился. Зеленский ответил, что Украина имеет право защищать свою землю.Как подчеркнул Песков, в Кремле нет сомнений, что все цели и задачи спецоперации будут достигнуты.
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РИА Новости
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В Кремле прокомментировали угрозы Киева в адрес Путина
Песков: в Киеве много раз угрожали Путину, ничего у них не получится