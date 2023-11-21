https://ria.ru/20231121/putin-1910802745.html

Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином

Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином - РИА Новости, 21.11.2023

Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что помимо официальных переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вечером побеседует с ним с глазу на глаз за... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:43

2023-11-21T13:43

2023-11-21T13:55

общество

владимир путин

россия

эмомали рахмон

таджикистан

политика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что помимо официальных переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вечером побеседует с ним с глазу на глаз за ужином."У нас будут ещё сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином. У нас большая программа на сегодня", – сказал Путин во время российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

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общество, владимир путин, россия, эмомали рахмон, таджикистан, политика