https://ria.ru/20231121/putin-1910802745.html
Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином
Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином - РИА Новости, 21.11.2023
Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что помимо официальных переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вечером побеседует с ним с глазу на глаз за... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:43
2023-11-21T13:43
2023-11-21T13:55
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что помимо официальных переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вечером побеседует с ним с глазу на глаз за ужином."У нас будут ещё сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином. У нас большая программа на сегодня", – сказал Путин во время российско-таджикистанских переговоров.
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общество, владимир путин, россия, эмомали рахмон, таджикистан, политика
Общество, Владимир Путин, Россия, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Политика
Путин вечером побеседует с Рахмоном с глазу на глаз за ужином
Путин помимо переговоров с Рахмоном вечером побеседует с ним за ужином