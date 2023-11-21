https://ria.ru/20231121/putin-1910735466.html

Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым

Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым - РИА Новости, 21.11.2023

Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым, беседа состоялась накануне, 20 ноября, поздно вечером. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:03

2023-11-21T10:03

2023-11-21T10:26

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

россия

экономика

политика

даниил егоров

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым, беседа состоялась накануне, 20 ноября, поздно вечером.В начале беседы Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет РФ по итогам 2023 года."Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?" - спросил Путин.Глава ФНС подтвердил озвученные планы: "Да, совершенно верно, Владимир Владимирович".Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, он рассказал, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы."То есть мало того, что это значительно удобнее для всех участников этого процесса, и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости", - отметил Путин.Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам 10 месяцев перечислила в бюджет уже 37,6 триллиона рублей, сообщил Даниил Егоров."Мы видим по результатам 10 месяцев, что мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году", - сказал Егоров.По его словам, ФНС удастся выйти на прогнозный показатель в 46 триллионов рублей по итогам года. "Мы планируем, что да. Для этого есть все основания… У нас в том году было 42 триллиона рублей по году – общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46. То есть мы 4 триллиона плюсом будем иметь", - сказал глава ФНС.

https://ria.ru/20231121/fns-1910718517.html

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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, россия, экономика, политика, даниил егоров