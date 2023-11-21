https://ria.ru/20231121/putin-1910732667.html

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2023

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив в телеграмме, что важно не сбавлять темпы работы, ведь РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:40

2023-11-21T09:40

2023-11-21T09:40

россия

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив в телеграмме, что важно не сбавлять темпы работы, ведь от ее результатов зависят устойчивое пополнение бюджетов, реализация соцпрограмм и создание условий для укрепления экономики. "Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности", - отмечено в поздравлении Путина по случаю Дня работника налоговых органов, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что за прошедшие годы Федеральная налоговая служба России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс. По его словам, ФНС "сформировалась как современная, мощная, территориально разветвлённая структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы". "Сотрудники службы ответственно подходят к решению серьёзных, многоплановых задач, широко внедряют инновационные технологии, лучшие отечественные и мировые практики, уделяют неустанное внимание совершенствованию административных процедур, задают высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу", - сказано в обращении президента. Он выразил уверенность в том, что работники налоговых органов и впредь будут достойно выполнять возложенные на них обязанности, с честью решать поставленные задачи.

https://ria.ru/20231119/byudzhet-1910153206.html

https://ria.ru/20231120/nalog-1910537310.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика