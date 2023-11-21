https://ria.ru/20231121/proekty-1910867553.html
Рахмон рассказал о развитии крупных инвестиционных проектов с Россией
Рахмон рассказал о развитии крупных инвестиционных проектов с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон рассказал о развитии крупных инвестиционных проектов с Россией
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что договорился с Россией выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов, в стране благоприятный климат для... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:01
2023-11-21T17:01
2023-11-21T17:01
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таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что договорился с Россией выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов, в стране благоприятный климат для них. "Были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества. В этой связи договорились выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов в различных секторах экономики. Для этой цели в Таджикистане создан благоприятный инвестиционный климат, в котором функционируют несколько свободных экономических зон", - сказал Рахмон по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что стороны в целом высказались за активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Рахмон рассказал о развитии крупных инвестиционных проектов с Россией
Рахмон заявил, что договорился с РФ выйти на реализацию крупных инвестпроектов