https://ria.ru/20231121/proekt-1910907885.html

Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России

Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России - РИА Новости, 21.11.2023

Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала проект #МЫВМЕСТЕ "самым флагманским", отметив, что проект стартовал как служба помощи в период коронавирусной пандемии... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:47

2023-11-21T19:47

2023-11-21T19:47

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала проект #МЫВМЕСТЕ "самым флагманским", отметив, что проект стартовал как служба помощи в период коронавирусной пандемии и обрел новый облик с началом специальной военной операции. "Наверное, самый флагманский проект - #МЫВМЕСТЕ, который начался очень неожиданно, начался как служба помощи в период ковида, который обрел свой новый облик в период специальной военной операции и который объединил огромное количество молодых людей вокруг себя", - сказала Голикова журналистам на открытии Дома молодежи на ВДНХ. Она отметила, что на самом деле этот волонтерский проект для всех - для детей, для молодежи, и для людей "серебряного возраста". "В нашем волонтерском движении 20 миллионов человек. Я считаю, что это очень здорово, это хороший результат, к которому мы сегодня пришли", - сказала вице-премьер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в регионах России в период коронавирусной пандемии в 2020 году. К акции могли присоединиться все жители России и стать волонтером. С начала специальной военной операции в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустилась гуманитарная миссия "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом". Добровольцы доставляют продукты и медикаменты, оказывают гуманитарную и социальную поддержку жителям новых регионов и помогают восстанавливать инфраструктуру.

https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html

https://radiosputnik.ru/20231120/master-klassy-1910648628.html

https://ria.ru/20231120/vystavka-1910522874.html

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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова