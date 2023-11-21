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Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России - РИА Новости, 21.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
19:47 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/proekt-1910907885.html
Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России
Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России - РИА Новости, 21.11.2023
Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала проект #МЫВМЕСТЕ "самым флагманским", отметив, что проект стартовал как служба помощи в период коронавирусной пандемии... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:47
2023-11-21T19:47
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала проект #МЫВМЕСТЕ "самым флагманским", отметив, что проект стартовал как служба помощи в период коронавирусной пандемии и обрел новый облик с началом специальной военной операции. "Наверное, самый флагманский проект - #МЫВМЕСТЕ, который начался очень неожиданно, начался как служба помощи в период ковида, который обрел свой новый облик в период специальной военной операции и который объединил огромное количество молодых людей вокруг себя", - сказала Голикова журналистам на открытии Дома молодежи на ВДНХ. Она отметила, что на самом деле этот волонтерский проект для всех - для детей, для молодежи, и для людей "серебряного возраста". "В нашем волонтерском движении 20 миллионов человек. Я считаю, что это очень здорово, это хороший результат, к которому мы сегодня пришли", - сказала вице-премьер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в регионах России в период коронавирусной пандемии в 2020 году. К акции могли присоединиться все жители России и стать волонтером. С начала специальной военной операции в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустилась гуманитарная миссия "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом". Добровольцы доставляют продукты и медикаменты, оказывают гуманитарную и социальную поддержку жителям новых регионов и помогают восстанавливать инфраструктуру.
https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html
https://radiosputnik.ru/20231120/master-klassy-1910648628.html
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выставка-форум "россия", россия, татьяна голикова
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Татьяна Голикова
Голикова назвала самый флагманский волонтерский проект в России

Голикова: #МЫВМЕСТЕ является самым флагманским волонтерским проектом в РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала проект #МЫВМЕСТЕ "самым флагманским", отметив, что проект стартовал как служба помощи в период коронавирусной пандемии и обрел новый облик с началом специальной военной операции.
"Наверное, самый флагманский проект - #МЫВМЕСТЕ, который начался очень неожиданно, начался как служба помощи в период ковида, который обрел свой новый облик в период специальной военной операции и который объединил огромное количество молодых людей вокруг себя", - сказала Голикова журналистам на открытии Дома молодежи на ВДНХ.
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Вчера, 14:55
Она отметила, что на самом деле этот волонтерский проект для всех - для детей, для молодежи, и для людей "серебряного возраста".
"В нашем волонтерском движении 20 миллионов человек. Я считаю, что это очень здорово, это хороший результат, к которому мы сегодня пришли", - сказала вице-премьер.
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Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в регионах России в период коронавирусной пандемии в 2020 году. К акции могли присоединиться все жители России и стать волонтером.
С начала специальной военной операции в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустилась гуманитарная миссия "#МЫВМЕСТЕ с Донбассом". Добровольцы доставляют продукты и медикаменты, оказывают гуманитарную и социальную поддержку жителям новых регионов и помогают восстанавливать инфраструктуру.
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