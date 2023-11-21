https://ria.ru/20231121/probki-1910905982.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 21.11.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:37

2023-11-21T19:37

2023-11-21T19:37

общество

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, северо-востоке. Серьёзные затруднения наблюдаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульвара, а также на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-востоке. Локальные трудности есть и на МКАД. Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20231121/pogoda-1910721343.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, садовое кольцо (москва)