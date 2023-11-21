https://ria.ru/20231121/probki-1910905982.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 21.11.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:37
2023-11-21T19:37
2023-11-21T19:37
общество
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, северо-востоке. Серьёзные затруднения наблюдаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульвара, а также на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-востоке. Локальные трудности есть и на МКАД. Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20231121/pogoda-1910721343.html
москва
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, садовое кольцо (москва)
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник достигли девяти баллов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты
".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо
и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на юге, северо-востоке.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульвара, а также на улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Тверская.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на западе, северо-востоке. Локальные трудности есть и на МКАД.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Щёлковском шоссе, шоссе Энтузиастов.
Москвичам рассказали о погоде во вторник