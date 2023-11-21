https://ria.ru/20231121/probka-1910784194.html
СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе
СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе
Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась уже на 53 километра, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области на Украине не... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:09
2023-11-21T13:09
2023-11-21T13:09
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польша
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась уже на 53 километра, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области на Украине не пропускают грузовики с топливом, сообщает украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отмечали, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". "Очередь просто космическая, из-за забастовки перевозчиков на границе со стороны Польши образовалась пробка в 53 километра. В направлении КПП "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом", - говорится в сообщении телеканала. Ранее представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Польшей образовалась очередь из 2,5 тысячи машин. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231121/smi-1910749805.html
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе
ТСН: пробка из фур на польско-украинской границе растянулась на 53 километра
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась уже на 53 километра, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области на Украине не пропускают грузовики с топливом, сообщает украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале
.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отмечали, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей
, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".
Польские СМИ назвали виновных в конфликте с украинскими перевозчиками
"Очередь просто космическая, из-за забастовки перевозчиков на границе со стороны Польши образовалась пробка в 53 километра. В направлении КПП "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Польшей образовалась очередь из 2,5 тысячи машин.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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