https://ria.ru/20231121/probka-1910784194.html

СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе

СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе

Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась уже на 53 километра, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области на Украине не... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:09

2023-11-21T13:09

2023-11-21T13:09

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Очередь из фур на польско-украинской границе растянулась уже на 53 километра, в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области на Украине не пропускают грузовики с топливом, сообщает украинский телеканал "ТСН" в Telegram-канале.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отмечали, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". "Очередь просто космическая, из-за забастовки перевозчиков на границе со стороны Польши образовалась пробка в 53 километра. В направлении КПП "Рава-Русская", несмотря на обещания пропускать, стоит критический импорт, грузовики с топливом и автогазом", - говорится в сообщении телеканала. Ранее представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Польшей образовалась очередь из 2,5 тысячи машин. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231121/smi-1910749805.html

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша