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На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 21.11.2023
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:00
2023-11-21T04:00
2023-11-21T11:10
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии, сообщила пресс-служба суда."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — говорится в релизе.Как установил суд, 25 июля подсудимый отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня должен был уехать в зону СВО. То же самое произошло и на следующий день, причем он отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, у которых пытался найти поддержку. По словам свидетелей, это привело к тому, что подобные преступления совершили и другие военнослужащие, которые ранее не решались на такие поступки.Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации.
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сахалин, россия, украина, происшествия
Сахалин, Россия, Украина, Происшествия
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
На Сахалине военнослужащий получил почти три года колонии за отказ ехать на СВО