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На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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04:00 21.11.2023 (обновлено: 11:10 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/prigovor-1910709808.html
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 21.11.2023
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:00
2023-11-21T11:10
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии, сообщила пресс-служба суда.&quot;Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда&quot;, — говорится в релизе.Как установил суд, 25 июля подсудимый отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня должен был уехать в зону СВО. То же самое произошло и на следующий день, причем он отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, у которых пытался найти поддержку. По словам свидетелей, это привело к тому, что подобные преступления совершили и другие военнослужащие, которые ранее не решались на такие поступки.Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации.
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сахалин, россия, украина, происшествия
Сахалин, Россия, Украина, Происшествия
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военнослужащий получил почти три года колонии за отказ ехать на СВО

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии, сообщила пресс-служба суда.
«

"Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — говорится в релизе.

Как установил суд, 25 июля подсудимый отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня должен был уехать в зону СВО. То же самое произошло и на следующий день, причем он отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, у которых пытался найти поддержку. По словам свидетелей, это привело к тому, что подобные преступления совершили и другие военнослужащие, которые ранее не решались на такие поступки.
Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор
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