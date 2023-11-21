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На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО

На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО - РИА Новости, 21.11.2023

На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T04:00

2023-11-21T04:00

2023-11-21T11:10

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии, сообщила пресс-служба суда."Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", — говорится в релизе.Как установил суд, 25 июля подсудимый отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня должен был уехать в зону СВО. То же самое произошло и на следующий день, причем он отказался выполнять приказ уже в присутствии сослуживцев, у которых пытался найти поддержку. По словам свидетелей, это привело к тому, что подобные преступления совершили и другие военнослужащие, которые ранее не решались на такие поступки.Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации.

https://ria.ru/20230925/otsrochki-1898504432.html

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сахалин, россия, украина, происшествия