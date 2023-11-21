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Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей - РИА Новости, 21.11.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:43 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/priem-1910843256.html
Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей
Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей - РИА Новости, 21.11.2023
Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей
Тысячи жителей Ярославской области воспользовались возможностью посетить врачей в вечернее время после продления времени работы поликлиник до 22.00, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:43
2023-11-21T15:43
ярославская область
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ярославль
рыбинск
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тысячи жителей Ярославской области воспользовались возможностью посетить врачей в вечернее время после продления времени работы поликлиник до 22.00, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Михаил Евраев оценил востребованность медицинской помощи в ярославских поликлиниках в вечернее время. Глава региона побывал в трех учреждениях областного центра: поликлинике №2 клинической больницы №2, поликлинике №1 больницы имени Семашко и поликлинике №2 Центральной городской больницы, где пообщался с врачами и пациентами. "Решение о продлении времени работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20 до 22 часов было принято совершенно правильно. Все очень довольны. Врачи довольны тем, что не надо дополнительно где-то подрабатывать в частных клиниках и можно на своем рабочем месте получать двойную оплату, а жители – тем, что не надо отпрашиваться с работы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, пациенты могут прийти к врачу вечером, сделать УЗИ, флюорографию, маммографию, посетить терапевта. "Кроме того, прием в вечернее время позволяет разгрузить очереди на прием к узким специалистам, что повышает качество оказания медицинской помощи в Ярославской области и делает ее более доступной. В результате число людей, которые смогли получить помощь в вечернее время, измеряется уже тысячами", - подчеркнул губернатор. По словам Михаила Евраева, в настоящее время на режим работы до 22.00 перешли 100% поликлиник Ярославля, а также часть поликлиник Рыбинска.
https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев
Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей

Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей

© iStock.com / nantonovЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / nantonov
Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тысячи жителей Ярославской области воспользовались возможностью посетить врачей в вечернее время после продления времени работы поликлиник до 22.00, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Михаил Евраев оценил востребованность медицинской помощи в ярославских поликлиниках в вечернее время. Глава региона побывал в трех учреждениях областного центра: поликлинике №2 клинической больницы №2, поликлинике №1 больницы имени Семашко и поликлинике №2 Центральной городской больницы, где пообщался с врачами и пациентами.
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"Решение о продлении времени работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20 до 22 часов было принято совершенно правильно. Все очень довольны. Врачи довольны тем, что не надо дополнительно где-то подрабатывать в частных клиниках и можно на своем рабочем месте получать двойную оплату, а жители – тем, что не надо отпрашиваться с работы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, пациенты могут прийти к врачу вечером, сделать УЗИ, флюорографию, маммографию, посетить терапевта.
"Кроме того, прием в вечернее время позволяет разгрузить очереди на прием к узким специалистам, что повышает качество оказания медицинской помощи в Ярославской области и делает ее более доступной. В результате число людей, которые смогли получить помощь в вечернее время, измеряется уже тысячами", - подчеркнул губернатор.
По словам Михаила Евраева, в настоящее время на режим работы до 22.00 перешли 100% поликлиник Ярославля, а также часть поликлиник Рыбинска.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльРыбинскМихаил Евраев
 
 
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