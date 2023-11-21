https://ria.ru/20231121/priem-1910843256.html

Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей

Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей - РИА Новости, 21.11.2023

Тысячам жителей Ярославской области оказался удобен вечерний прием врачей

Тысячи жителей Ярославской области воспользовались возможностью посетить врачей в вечернее время после продления времени работы поликлиник до 22.00, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:43

2023-11-21T15:43

2023-11-21T15:43

ярославская область

ярославская область

ярославль

рыбинск

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868110428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4070b0af4417a49f7800f8e417ab2a1a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тысячи жителей Ярославской области воспользовались возможностью посетить врачей в вечернее время после продления времени работы поликлиник до 22.00, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор Михаил Евраев оценил востребованность медицинской помощи в ярославских поликлиниках в вечернее время. Глава региона побывал в трех учреждениях областного центра: поликлинике №2 клинической больницы №2, поликлинике №1 больницы имени Семашко и поликлинике №2 Центральной городской больницы, где пообщался с врачами и пациентами. "Решение о продлении времени работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20 до 22 часов было принято совершенно правильно. Все очень довольны. Врачи довольны тем, что не надо дополнительно где-то подрабатывать в частных клиниках и можно на своем рабочем месте получать двойную оплату, а жители – тем, что не надо отпрашиваться с работы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, пациенты могут прийти к врачу вечером, сделать УЗИ, флюорографию, маммографию, посетить терапевта. "Кроме того, прием в вечернее время позволяет разгрузить очереди на прием к узким специалистам, что повышает качество оказания медицинской помощи в Ярославской области и делает ее более доступной. В результате число людей, которые смогли получить помощь в вечернее время, измеряется уже тысячами", - подчеркнул губернатор. По словам Михаила Евраева, в настоящее время на режим работы до 22.00 перешли 100% поликлиник Ярославля, а также часть поликлиник Рыбинска.

https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html

https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html

ярославская область

ярославль

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев