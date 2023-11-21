Депутат попросил ФАС разобраться в ценах на презервативы
Депутат ГД Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы
Презервативы. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев просит Федеральную антимонопольную службу дать поручение провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания.
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"Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, такого вида средства контрацепции как презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке", - говорится в обращении Хамзаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что следует проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других заболеваний.
Он отметил, что сейчас средняя стандартная упаковка из трех презервативов в розничной продаже стоит более 300 рублей. При этом неиспользование средств контрацепции - серьезная проблема, которая может иметь далеко идущие последствия для здоровья и благополучия людей, пояснил депутат.
"Это приводит к нежелательной беременности, которая может иметь негативные последствия для физического и психологического здоровья женщины, а также для отношений и благополучия семьи. Впоследствии "участники" незапланированного зачатия решаются сделать аборт, который только усугубляет ситуацию", - рассказал Хамзаев.
Парламентарий также указал, что в российских аптеках и магазинах, несмотря на импортозамещение, большую часть полок занимают презервативы, производимые в ЕС. "Фармацевты уверены, что секрет популярности этих марок - в рекламе. Учредитель одного из предприятий по выпуску средств контрацепции (презервативов) рассказывал в СМИ, что на 95% рынок средств контрацепции (презервативов) в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser – более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента", - подчеркнул депутат.
По словам Хамзаева, как сообщают эксперты и социологи, в России в 2023 году резко выросла инфекционная заболеваемость - ВИЧ, туберкулезом и сифилисом, Росстат со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает о резком всплеске инфекционных заболеваний в России в начале 2023 года. При этом, согласно открытым данным, тенденция активации передачи инфекций, передающихся половым путем, заметна во всем мире, отметил депутат. По его мнению, основными признаками такой тенденции являются недоступность и игнорирование использования средств контрацепции.