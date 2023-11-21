https://ria.ru/20231121/prezervativy-1910708476.html

Депутат попросил ФАС разобраться в ценах на презервативы

Депутат попросил ФАС разобраться в ценах на презервативы - РИА Новости, 21.11.2023

Депутат попросил ФАС разобраться в ценах на презервативы

Депутат ГД Султан Хамзаев просит Федеральную антимонопольную службу дать поручение провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:16

2023-11-21T03:16

2023-11-21T10:29

россия

султан хамзаев

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев просит Федеральную антимонопольную службу дать поручение провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания."Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, такого вида средства контрацепции как презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке", - говорится в обращении Хамзаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому (документ есть в распоряжении РИА Новости).Депутат считает, что следует проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других заболеваний.Он отметил, что сейчас средняя стандартная упаковка из трех презервативов в розничной продаже стоит более 300 рублей. При этом неиспользование средств контрацепции - серьезная проблема, которая может иметь далеко идущие последствия для здоровья и благополучия людей, пояснил депутат."Это приводит к нежелательной беременности, которая может иметь негативные последствия для физического и психологического здоровья женщины, а также для отношений и благополучия семьи. Впоследствии "участники" незапланированного зачатия решаются сделать аборт, который только усугубляет ситуацию", - рассказал Хамзаев.Парламентарий также указал, что в российских аптеках и магазинах, несмотря на импортозамещение, большую часть полок занимают презервативы, производимые в ЕС. "Фармацевты уверены, что секрет популярности этих марок - в рекламе. Учредитель одного из предприятий по выпуску средств контрацепции (презервативов) рассказывал в СМИ, что на 95% рынок средств контрацепции (презервативов) в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser – более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента", - подчеркнул депутат.По словам Хамзаева, как сообщают эксперты и социологи, в России в 2023 году резко выросла инфекционная заболеваемость - ВИЧ, туберкулезом и сифилисом, Росстат со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает о резком всплеске инфекционных заболеваний в России в начале 2023 года. При этом, согласно открытым данным, тенденция активации передачи инфекций, передающихся половым путем, заметна во всем мире, отметил депутат. По его мнению, основными признаками такой тенденции являются недоступность и игнорирование использования средств контрацепции.

https://ria.ru/20231116/gosduma-1909804687.html

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россия, султан хамзаев, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евросоюз