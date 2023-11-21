https://ria.ru/20231121/prazdniki-1910702532.html

Юрист объяснил, на чьих зарплатах не скажутся новогодние праздники

Юрист объяснил, на чьих зарплатах не скажутся новогодние праздники - РИА Новости, 21.11.2023

Юрист объяснил, на чьих зарплатах не скажутся новогодние праздники

Несмотря на то что новогодние праздники продлятся десять дней (с 30 декабря до 8 января), это никак не отразится на зарплате тех сотрудников, кому за работу... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:09

2023-11-21T01:09

2023-11-21T01:15

общество

россия

superjob

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842729451_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16979cab7d15f70d30454c70fa38563d.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Несмотря на то что новогодние праздники продлятся десять дней (с 30 декабря до 8 января), это никак не отразится на зарплате тех сотрудников, кому за работу установлен оклад, заявил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Январь 2024 года начнется с длинных выходных. Это связанно с тем, что по закону с 1 по 8 января - нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году - понедельник, у сотрудников, работающих на условиях пятидневки, выходные начнутся с 30 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности - 10 выходных", - сказал он. Но это, по его словам, "никак не отразится на заработной плате тех, кому установлен оклад". "В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада таких работников. "Окладники" в деньгах не потеряют", - подчеркнул эксперт. Однако если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то изменения в заработной плате могут быть, заметил Южалин. "Если же работник будет привлечен к работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере", - добавил он. Эксперт также отметил, что январь - самый невыгодный месяц для отпуска. "Наличие нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов в таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время", - заключил руководитель юридической практики в SuperJob.

https://ria.ru/20231120/oteli-1910524279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, superjob