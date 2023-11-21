https://ria.ru/20231121/prava-1910751981.html
Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин
Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023
Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин
Запрос на кардинальные перемены сформировался в международном сообществе, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:08
2023-11-21T11:08
2023-11-21T11:08
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрос на кардинальные перемены сформировался в международном сообществе, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культруно-исторического развития государств", - сказал Путин в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, которое зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев.
https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861629541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин
Путин заявил о мировом запросе на изменения в реализации прав человека