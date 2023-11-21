https://ria.ru/20231121/prava-1910751981.html

Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин

Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023

Мир выступает за изменения в реализации прав человека, заявил Путин

Запрос на кардинальные перемены сформировался в международном сообществе, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:08

2023-11-21T11:08

2023-11-21T11:08

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрос на кардинальные перемены сформировался в международном сообществе, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культруно-исторического развития государств", - сказал Путин в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, которое зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев.

https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861629541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)