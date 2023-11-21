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Российский посол назвал Запад главным бенефициаром нестабильности в мире
Российский посол назвал Запад главным бенефициаром нестабильности в мире - РИА Новости, 21.11.2023
Российский посол назвал Запад главным бенефициаром нестабильности в мире
Происходящее на Ближнем Востоке – трагедия, главным бенефициаром глобальной нестабильности являются США и их сателлиты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:55
2023-11-21T12:55
2023-11-21T13:31
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Происходящее на Ближнем Востоке – трагедия, главным бенефициаром глобальной нестабильности являются США и их сателлиты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Yeni Birlik. "То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, - это, безусловно, трагедия, которая касается всего человечества. Больно смотреть на кадры, исходящие из зоны конфликта. Но если отбросить эмоциональную составляющую и задуматься о том, кому выгодна эта напряженность, то становится ясно, что главным бенефициаром глобальной нестабильности, будь то на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане или где-то еще, являются США и их сателлиты, которые, как сказал глава нашего государства (Владимир Путин), извлекают "кровавую ренту" от хаоса, который они сеют уже много лет", - сказал дипломат в интервью.По словам дипломата, цель Запада ясна. "Она заключается в том, чтобы сохранить ускользающее положение единоличного гегемона, определяющего судьбы государств и народов, диктующего всем свою волю и заставляющего жить по его правилам. В духе колониального подхода - продолжать выкачивать ресурсы и национальные достижения других государств за счет тех долларов, которые они сами печатают", - сказал Ерхов. Россия, по словам дипломата, напротив, последовательно отстаивает мнение о том, что ближневосточный конфликт должен быть урегулирован на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание двух государств, а именно, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. "Только так можно найти кардинальное и долгосрочное решение этого конфликта. Отрадно, что большинство международного сообщества, включая Турцию, выступают за это", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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в мире, ближний восток, сша, россия, алексей ерхов, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, США, Россия, Алексей Ерхов, Владимир Путин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол назвал Запад главным бенефициаром нестабильности в мире
Посол России Ерхов назвал Запад главным бенефициаром глобальной нестабильности
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости.
Происходящее на Ближнем Востоке – трагедия, главным бенефициаром глобальной нестабильности являются США и их сателлиты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью
турецкой газете Yeni Birlik.
"То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, - это, безусловно, трагедия, которая касается всего человечества. Больно смотреть на кадры, исходящие из зоны конфликта. Но если отбросить эмоциональную составляющую и задуматься о том, кому выгодна эта напряженность, то становится ясно, что главным бенефициаром глобальной нестабильности, будь то на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане или где-то еще, являются США и их сателлиты, которые, как сказал глава нашего государства (Владимир Путин), извлекают "кровавую ренту" от хаоса, который они сеют уже много лет", - сказал дипломат в интервью.
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По словам дипломата, цель Запада ясна. "Она заключается в том, чтобы сохранить ускользающее положение единоличного гегемона, определяющего судьбы государств и народов, диктующего всем свою волю и заставляющего жить по его правилам. В духе колониального подхода - продолжать выкачивать ресурсы и национальные достижения других государств за счет тех долларов, которые они сами печатают", - сказал Ерхов.
Россия, по словам дипломата, напротив, последовательно отстаивает мнение о том, что ближневосточный конфликт должен быть урегулирован на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН
, предусматривающих создание двух государств, а именно, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме
.
"Только так можно найти кардинальное и долгосрочное решение этого конфликта. Отрадно, что большинство международного сообщества, включая Турцию, выступают за это", - подчеркнул он.
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