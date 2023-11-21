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Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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21:02 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pomosch-1910920534.html
Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине
Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине
Ситуация на Украине выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения, его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей, в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:02
2023-11-21T21:02
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения, его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей, в этой связи Словакия поддерживает все, что делает возможным мирное урегулирование, заявил новый глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью австрийской газете Die Presse, поясняя, почему его страна прекращает военную помощь Киеву и призывает к немедленному прекращению огня. "После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование. Прежде всего, оно должно идти от Европейского Союза, потому что он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться", - сказал министр.Он добавил, что по прошествии 600 дней Словакия видит, что отправка оружия Украине, а также введение санкций, от которых больше страдает ЕС, чем Россия, не работает. "Прогресса нет вообще, а гибнет бесчисленное количество людей", - пояснил глава МИД. Минобороны Словакии ранее заявило, что Братислава больше не будет отправлять на Украину военную технику из своих запасов, но предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, словакия
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Словакия
Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине

Глава МИД Словакии: Братислава видит, что поставки оружия Киеву не работают

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения, его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей, в этой связи Словакия поддерживает все, что делает возможным мирное урегулирование, заявил новый глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью австрийской газете Die Presse, поясняя, почему его страна прекращает военную помощь Киеву и призывает к немедленному прекращению огня.
"После более чем 600 дней войны это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения. Его затягивание означает лишь то, что погибнет еще больше людей. Поэтому мы поддерживаем все, что делает возможным мирное урегулирование. Прежде всего, оно должно идти от Европейского Союза, потому что он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться", - сказал министр.
Он добавил, что по прошествии 600 дней Словакия видит, что отправка оружия Украине, а также введение санкций, от которых больше страдает ЕС, чем Россия, не работает. "Прогресса нет вообще, а гибнет бесчисленное количество людей", - пояснил глава МИД.
Минобороны Словакии ранее заявило, что Братислава больше не будет отправлять на Украину военную технику из своих запасов, но предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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